El precio del dólar cerró la sesión en S/3,362, registrando una caída de (-0,1%) frente al cierre previo. El movimiento se dio en un contexto de volatilidad del índice global del dólar (DXY), que terminó con una ligera apreciación tras la caída observada durante las primeras horas de la mañana.

“Tras la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, la reacción fue favorable para los mercados, aunque la cifra no representa una señal contundente de desinflación. La inflación anual se moderó a 3,4%, desde el 3,5% registrado en junio”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que, si bien el dato reduce la presión sobre la Fed para mantener una postura más restrictiva, la inflación continúa por encima del objetivo del 2%.

En el mercado de divisas, las monedas desarrolladas cerraron con un comportamiento ligeramente negativo, mientras que las regionales mostraron apreciación en su mayoría. El sol peruano fue la moneda con mejor desempeño de la región, seguido por el real brasileño y el peso mexicano.

En el frente geopolítico, el mercado continúa atento al Estrecho de Ormuz, donde Kpler reportó 14 cruces de embarcaciones el martes, frente a un promedio cercano a 120 buques diarios antes del conflicto.

En términos de flujos, Huayta indicó que se observó oferta neta por parte de los fondos de pensiones y corporativos, compensada parcialmente por demanda extranjera e intervención del Banco Central de Reserva (BCR) con sus instrumentos.

El monto negociado ascendió a US$483 millones, con un rango de volatilidad entre S/3,358 y S/3,364. Con este resultado, el dólar acumula su tercera caída consecutiva de la semana y se ubica en niveles mínimos desde marzo, dentro del rango de S/3,3600 a S/3,370.