El sol peruano fue la moneda con mejor desempeño de la región, seguido por el real brasileño y el peso mexicano. (Foto: Agencia Andina)
El sol peruano fue la moneda con mejor desempeño de la región, seguido por el real brasileño y el peso mexicano. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,362, registrando una caída de (-0,1%) frente al cierre previo. El movimiento se dio en un contexto de volatilidad del índice global del dólar (DXY), que terminó con una ligera apreciación tras la caída observada durante las primeras horas de la mañana.

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