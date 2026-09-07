En el mercado local, Huayta señaló que el USDPEN se movió entre S/3,357 y S/3,361. Foto: Kambista
En el mercado local, Huayta señaló que el USDPEN se movió entre S/3,357 y S/3,361. Foto: Kambista
Por Redacción EC

El dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3600, por debajo de los S/3,3640 de la jornada previa, en línea con el retroceso de 0.23% del índice global del dólar (DXY). La jornada estuvo marcada por una menor liquidez debido al feriado en Estados Unidos y la ausencia de operaciones en Wall Street, mientras las bolsas europeas cerraron prácticamente planas y los mercados asiáticos mostraron un mejor desempeño, con avances de 2.12% en el Nikkei y 4.61% en el Kospi.

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