El dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3600, por debajo de los S/3,3640 de la jornada previa, en línea con el retroceso de 0.23% del índice global del dólar (DXY). La jornada estuvo marcada por una menor liquidez debido al feriado en Estados Unidos y la ausencia de operaciones en Wall Street, mientras las bolsas europeas cerraron prácticamente planas y los mercados asiáticos mostraron un mejor desempeño, con avances de 2.12% en el Nikkei y 4.61% en el Kospi.

“Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan presionando al mercado energético, con el Brent en US$ 97.68 y el WTI en US$ 92.99, tras avanzar 1.45% y 1.65%, respectivamente. Además, las recientes declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos redujeron las expectativas de una solución diplomática inmediata. La combinación de un mayor riesgo geopolítico y un petróleo cercano a los US$ 100 podría sostener la demanda por el dólar como activo refugio”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado local, Huayta señaló que el USDPEN se movió entre S/3,357 y S/3,361, con un bajo volumen negociado de US$ 83.3 millones en el mercado interbancario. La menor actividad en los mercados estadounidenses redujo significativamente la operativa en activos de renta fija, en un contexto de menor liquidez en activos extranjeros y ausencia de renovación de vencimientos de derivados.

En el frente económico, el Fenómeno El Niño continúa siendo uno de los principales riesgos para la inflación y la actividad local. Según recientes encuestas del BCRP, el 83% de las empresas no financieras ya adoptó o planea adoptar medidas preventivas, principalmente ante posibles mayores costos logísticos, dificultades de distribución y menor disponibilidad de materias primas.

Los metales, en tanto, registraron movimientos acotados cercanos al 0.4%: el cobre destacó con un avance de 0.50% hasta alrededor de US$ 6.68 por libra, apoyado por una mayor demanda industrial, mientras el oro y la plata retrocedieron aproximadamente 0.3% en promedio.

“El tipo de cambio se mantiene dentro del rango de S/3,340 a S/3,365 y mantenemos un sesgo bajista para las próximas semanas, aunque podrían registrarse movimientos puntuales alrededor de la publicación de datos económicos relevantes, tanto locales como externos. Esta semana, el foco estará en las cifras de inflación de Estados Unidos que se conocerán el jueves y viernes y que podrían marcar las expectativas del mercado”, agregó Huayta.