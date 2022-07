El precio del dólar en Perú cerró al alza el miércoles, con los mercados globales atentos a una posible subida de tasas de interés por parte de la Fed.

El tipo de cambio terminó en S/ 3,922 por dólar, un ligero avance de 0,05% frente al cierre del martes en S/ 3,920, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 1,73% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3,991.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,920, hoy tuvimos demanda de corporativos y no residentes, lo cual hizo el alza del dólar, por otro lado, el BCR renovando swaps cambiarios”, indicó Alexander Javier, trader de Divisas en Renta4 SAB.

“El Banco Central colocó swaps cambiarios venta por US$ 300, US$ 300, US$ 200 y US$ 65 millones, para que no se deprecie la moneda. Además, en el mercado se negociaron US$ 290 millones a un precio promedio de S/ 3,9211″, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3,890 y se vende a S/ 3,930, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, los mercados de monedas y acciones de América Latina cotizaban mixtos en las primeras horas de negocios del miércoles, a horas de los anuncios de la Reserva Federal estadounidense.

Según la agencia Reuters, los agentes dan por descontado un incremento de 75 puntos básicos de la tasa de referencia del banco central, lo que reduce la probabilidad de movimientos sustanciales en los mercados de divisas.

No obstante, existe hay una probabilidad baja de que el organismo sorprenda con un alza de 100 puntos básicos. La atención estará en las señales de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.

“Si Powell mantiene la actual postura de ‘halcón’, centrada en controlar la inflación a toda costa, cabe esperar más ganancias para el dólar”, opinó Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

“Sin embargo, si cambia a una postura más blanda, citando los vientos en contra que enfrenta la economía e insinuando una pausa en la campaña de endurecimiento, el dólar podría sufrir pérdidas, ya que los inversores se moverán rápidamente para valorar la nueva perspectiva”, agregó.