El precio del dólar en Chile abrió al baja este lunes 25 de noviembre, en un contexto que se reporta que el comercio exterior del país baja un 5.4% en el tercer trimestre.

El tipo de cambio se cotiza a 790 pesos chilenos por billete verde, una leve alza en comparación con los 797,71 del cierre del viernes, según datos del portal especializado Bloomberg.

El comercio exterior chileno registró un descenso del 5.4% en el tercer trimestre debido principalmente a las caídas tanto en las exportaciones como en las importaciones, informó este lunes el Banco Central.

Las exportaciones se redujeron en un 5.2% entre julio y septiembre en relación al mismo periodo del año pasado y alcanzaron los 16.900 millones de dólares.

La industria encabezó las caídas, generalizadas en todos los sectores, con una bajada del 9.2%; agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva bajó el 2.9%, y la minería, un 2.7 %, según el informe publicado por el ente en un comunicado.

Los principales productos que contribuyeron al retroceso en las exportaciones fueron el cobre para el afino (US$ 265 millones), cátodos de cobre refinado (US$ 172 millones), y celulosa blanqueada y semiblanqueada de conífera (US$ 154 millones).

Las exportaciones tuvieron a Asia como principal destino, ya que más de la mitad de ellas (54%) se enviaron al continente oriental. América, con un 31%, fue el segundo destino preferente.