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Resumen

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Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)
/ DIANA CHÁVEZ
Por Christian Silva

En las dos últimas semanas, el precio del dólar volvió a superar el umbral de los S/3,40 en el mercado cambiario local.