En las dos últimas semanas, el precio del dólar volvió a superar el umbral de los S/3,40 en el mercado cambiario local.

Justamente, la divisa estadounidense ha mostrado un incremento en este último mes y llegó a un pico de S/3,45 el 1 de octubre. Este último lunes, cerró en S/3,43, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El pico registrado la semana pasada fue el nivel más alto alcanzado desde junio, sostuvo Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

¿Qué ha motivado el alza de las últimas semanas? Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversiones de Scotiabank, explicó que el tipo de cambio mostró un aumento del 3% entre mediados de setiembre e inicios de octubre. Esto se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense por las expectativas de un mayor aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Caceda explicó que la FED subió sus tasas de interés en setiembre después de 3 años. Agregó que otro factor ese mes fue la cotización del barril de petróleo, que superó los US$100; esto no se registraba desde junio.

En ese sentido, Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de Sura Investments, comentó que frente a las tensiones en Medio Oriente, los inversionistas optan por el dólar por seguridad.

Guerrero agregó que el precio del tipo de cambio disminuyó tras el pico del lunes debido a un mejor desempeño en las monedas de la región. A ello se suman las intervenciones del BCR para evitar cambios bruscos en el mercado cambiario, complementó Baptista.

(Foto: Andina)

“Desde la segunda quincena de setiembre el BCR ha adoptado una postura vendedora en el mercado cambiario, principalmente a través de derivados financieros, por un monto de US$ 1,1 mil millones, lo que ha contribuido a evitar una depreciación mayor. No obstante, en lo que va del año, acumula compras netas por $15,5 mil millones, con reservas internacionales que bordean los $93 mil millones”, indicó Guerrero.

Según Jorge Luis Huayta, trader de FX Cambista, el dólar viene ganando terreno a nivel internacional ante los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Expectativas

¿Qué se puede esperar para lo que queda del 2026? Para Baptista, se espera una relativa estabilidad en el tipo de cambio, aunque con cierta volatilidad en la que oscilaría entre S/3,40 y S/3,50.

“El rumbo dependerá de los datos económicos y de si estos llevan a que la FED siga impulsando el alza de tasas o realice una pausa”, sostuvo.

Para Guerrero, el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, relacionado a la posibilidad de que las tasas de interés continúen altas, puede ejercer presión en el resto de monedas, incluyendo las de América Latina.

En ese sentido, indicó que se podría mantener el tipo de cambio en una dirección alcista. Justamente, sostuvo que el índice internacional del dólar, el DXY, superó a inicios de octubre su nivel máximo frente a junio, por lo que se presenta una tendencia al alza.

Cáceda también consideró que un factor a tomar en cuenta es la expectativa de una alza de tasas por parte de la FED, además de que se revise la política monetaria en el Perú por parte del BCR en la que también se decida por una subida en el tipo de cambio de referencia.

Justamente, Huayta señaló que el mercado mantiene sus expectativas elevadas en que la Fed realice una variación del tipo de interés en su reunión en diciembre.

Estas expectativas también están asociadas al comportamiento del petróleo, por lo que la atención estará puesta en el tiempo en el que se resuelva el tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, agregó Guerrero.

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A nivel local, puede influir a mediano plazo el riesgo del fenómeno de El Niño, lo que ha ejercido una presión del tipo de cambio al alza en anteriores ocasiones, agregó. El panorama político y fiscal también es un aspecto a observar, complementó Baptista.

El bolsillo de los peruanos

¿Cómo influye un aumento del tipo de cambio en los peruanos? Cáceda comentó que una depreciación del sol frente al dólar suele beneficiar a los exportadores y afectar negativamente a los importadores.

A su vez, Guerrero indicó que se podría generar un mayor costo de productos importados, incluyendo combustibles, vehículos, medicinas, equipos electrónicos, entre otros.

Asimismo, puede haber un mayor gasto para las personas que tienen deudas en dólares.

Agregó que otro segmento beneficiado son las familias que reciben remesas.

Petróleo

Como había señalado Cáceda, en el último mes el precio del petróleo superó los US$100 el barril, aspecto no visto desde junio, ante el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo a EFE, el precio del barril Brent cerró a la baja en US$100,32 y el West Texas Intermediate (WTI) cayó a US$89,43, luego que el viernes el G7 decidió liberar 100 millones de barriles diarios de diésel y de crudo de las reservas de emergencia.

A ello se suma un aumento de las exportaciones de crudo por 17 millones de barriles diarios, cifra cercana al nivel previo al conflicto entre Irán y Estados Unidos, según la consultora Kpler.

Baptista consideró que en el corto plazo, el precio del petróleo continuaría entre US$90 y US$100, aunque podría disminuir con rapidez su cotización si es que hay avances de índole diplomático, como las conversaciones entre Irán y Omán.