El precio del dólar cerró con un valor de S/3,765 el jueves. Esto representó una caída de 0,71% frente a su cotización del miércoles, cuando se ubicó en S/3,792.

El tipo de cambio seguirá en descenso en lo que queda del año por dos motivos: el contexto internacional es favorable debido a las últimas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), quien indicó el martes que el ciclo de alzas de las tasas de interés habría culminado; Y, en el Perú ya se están pagando las gratificaciones, por lo que la demanda de soles es mayor.

“Ayer Jerome Powell anunció que iba a mantener las tasas entre 5% y 5,25%, pero sus comentarios al final dieron a entender de que podría bajar las tasas más rápido de lo que se esperaba. Entonces subió el precio de los bonos de larga duración, subió el precio las acciones y el mercado espera menores tasas de interés el otro año, en aproximadamente un 1%. Eso hace que el dólar se vuelva menos atractivo porque las tasas serán más bajas”, explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

Al reducirse el costo para el financiamiento, los inversionistas dispondrán de mayor dinero y así los dólares entrarán con mayor frecuencia en los mercados emergentes. Eso impulsa a la baja el tipo de cambio.

“El momento en el que la curva del valor de las tasas de interés empieza a invertirse, en los mercados entran dólares. Así, mercados como el nuestro empiezan a tener flujo de moneda extranjera y se cae el tipo de cambio”, resaltó Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas de Renta4.

Por su parte, el pago de gratificaciones que las empresas formales vienen realizando este mes también explica la caída del precio del dólar. Compañías que facturan en dólares, pero deben pagar gratificaciones en soles, compran la moneda nacional y con ello se aprecia su valor.

“A nivel local siempre es un factor el tema de las gratificaciones. Para realizar el pago de la gratificacón hay una demanda mayor de soles, entonces las empresas tienen que vender dólares. Por ejemplo, las mineras. Esas empresas con esas características que operan en el Perú requieren una demanda mayor de soles por la cantidad de empleados. Eso suele darse en periodos específicos y explican una caída esperada del precio del dólar”, indicó Luis Falen, jefe de Macroeconomía de Intéligo.

A futuro

La sumatoria de ambos factores haría que, en el corto plazo, el precio del dólar en Perú siga en descenso.

“En diciembre el dólar podría seguir bajando en unos puntos. Sumado al anuncio de la FED y a las esperadas gratificaciones, mientras se acerca fin de año las empresas también cierran balances. En ese tiempo venden dólares y compran soles, por lo que el dólar podría seguir bajando”, comentó Villavicencio.

Sin embargo, Arispe señaló que, si bien la caída continuará, el tipo de cambio debería ser menor, pero por la percepción de riesgo en el retorno de las inversiones a causa de la inestabilidad política impide que caiga la cifra.

“En el Perú hay mucha inestabilidad política, es decir, los inversionistas no saben lo que va a pasar en tres años. No se sabe qué va a pasar con la presidenta, con los candidatos para una próxima elección, todo ese riesgo hace que el tipo de cambio no baje más a pesar que las cuentas macroeconómicas del Perú son buenas. Por ello hay menos ingresos de dólares que lo que debería y eso perjudica el valor del sol”, resaltó.

En tanto, Falen destacó que para el 2024 se cuenta con el contexto internacional adecuado para que continúe la caída del precio del dólar, pero que en el primer trimestre tendría picos de subida debido a los efectos del Fenómeno de El Niño en la economía.

“La tendencia a nivel internacional indica que habrá un debilitamiento del dólar. A nivel local se deberá considerar al Fenómeno de El Niño, que aparentemente no será tan fuerte como se esperaba, pero sí pasará en el primer trimestre. El tipo de cambio tendrá ligeros repuntes por ello”, proyectó.