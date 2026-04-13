El tipo de cambio cerró a la baja tras la jornada electoral. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el dólar terminó en S/ 3,37 este lunes, por debajo de los S/ 3,39 registrados en la sesión previa. Durante la jornada, la divisa se movió en un rango entre S/ 3,36 y S/ 3,38, mientras que el promedio interbancario se ubicó en S/ 3,36.

“El tipo de cambio inició la sesión retrocediendo en 0,4% respecto de la sesión previa y al cierre lo hizo en 0,5%”, indicó Ricardo Ávila, jefe de Estudios Económicos de Scotiabank. Añadió que el comportamiento de los activos locales refleja “cierta confianza por parte de los inversionistas en la estabilidad económica del país”.

Ávila señaló que el costo de asegurar la deuda soberana (CDS) y el rendimiento de los bonos mostraron descensos —este último en alrededor de 10 puntos básicos—, lo que refleja una menor percepción de riesgo en el mercado.

Gustavo Ayala Maura, Lead FX Perú de Rextie, señaló que el comportamiento observado responde más a una reacción contenida que a un episodio de nerviosismo. Indicó que, en paralelo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró una corrección cercana a -0,8%, en un contexto de toma de utilidades tras varias sesiones positivas, más que por una salida abrupta de capitales.

En tanto, Scotiabank reportó un avance de 0,7% en la sesión, tras una caída de 0,5% en la jornada previa.

La Bolsa de Valores de Lima registró movimientos mixtos tras la jornada electoral, en un contexto de reacción contenida del mercado. (Foto: GEC) / MANUEL MELGAR

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, señaló que el mercado esperaba una reacción neutral tras la jornada electoral y añadió que “el mercado sigue optimista por los resultados de elecciones peruanas”. Como referencia, indicó que el ETF Perú, que agrupa acciones locales en mercados internacionales, avanzaba 1,90% y las acciones de Credicorp (BAP), consideradas un proxy del mercado peruano en el exterior, subían 3%, mientras el sol se apreciaba frente al dólar.

Sobre los factores detrás del movimiento, Ávila precisó que, en las semanas previas, la moneda local estuvo influenciada por la dinámica del dólar a nivel global, en medio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el principal factor del reciente movimiento en el tipo de cambio viene más por el lado del resultado electoral .

Ayala, por su parte, consideró que el comportamiento actual responde en mayor medida a factores externos. Estimó que entre 60% y 70% del movimiento se explica por el contexto internacional —incluyendo el desempeño del dólar global y la evolución del conflicto en Medio Oriente—, mientras que entre el 30% y el 40% responde a factores locales. “El mercado ya venía internalizando un escenario de segunda vuelta sin sorpresas disruptivas, lo que limitó su impacto inmediato”, señaló.

En la misma línea, Arispe indicó que “los inversionistas se enfocarán más en los sucesos del Medio Oriente, donde no hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y es muy posible que se reinicien las hostilidades”, lo que podría impactar en el precio del petróleo, las expectativas de inflación y las tasas de interés, así como en la fortaleza del dólar a nivel global.

El contexto internacional sigue siendo un elemento de riesgo. Oxford Economics recortó su proyección de crecimiento global de 2,8% a 2,4% y anticipa un aumento del precio del petróleo hacia niveles cercanos a US$113 por barril en el segundo trimestre, en un escenario de disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, prevé un repunte de la inflación global hasta un pico de 4,4%, lo que podría mantener presiones sobre los mercados financieros.

Hacia adelante, las proyecciones apuntan a un tipo de cambio relativamente estable. Scotiabank estima que se mantendría en torno a S/ 3,35 en el corto plazo, mientras que Rextie prevé un rango entre los S/ 3,35 y los S/ 3,42, con sesgo a la baja si se mantiene un entorno global favorable y no se presentan sorpresas políticas negativas.