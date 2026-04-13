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Resumen

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El tipo de cambio cerró a la baja tras la jornada electoral. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el dólar terminó en S/ 3,37 este lunes, por debajo de los S/ 3,39 registrados en la sesión previa. Durante la jornada, la divisa se movió en un rango entre S/ 3,36 y S/ 3,38, mientras que el promedio interbancario se ubicó en S/ 3,36.

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