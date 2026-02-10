Donald Trump sobre Kevin Warsh, su elegido para la Fed: “Puede impulsar la economía para que crezca 15%”

Donald Trump, dijo que su elegido para dirigir la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, puede impulsar la economía estadounidense para que crezca a un ritmo del 15%.

En una entrevista para Fox Business, el mandatario indicó que Warsg fue el segundo finalista en su última búsqueda y que fue un gran error elegir a Jerome Powell como presidente de la Fed.

“Si Warsh hace el trabajo del que es capaz, entonces podemos crecer al 15%, creo que más que eso. Va a ser estupendo, y es una persona de gran calidad”, sostuvo Trump.

No quedó del todo claro si Trump se refería al crecimiento interanual o a alguna otra métrica. No obstante, la economía estadounidense que se prevé crezca 2,4% este 2026, ha crecido a un ritmo medio anual del 2,8% en las últimas cinco décadas.

Cabe recordar que Donald Trump, en su búsqueda de un nuevo presidente de la Reserva Federal, indicó que quería a un candidato que bajara las tasas. Luego añadió que no habría elegido a Warsh si este hubiera abogado por subir las tasas.

Sin embargo, la confirmación de Warsh en el Senado podría retrasarse. Esto debido a que el senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte, que se retira, prometió bloquear cualquier confirmación de la Fed mientras la administración de Trump siga adelante con una investigación del Departamento de Justicia sobre Powell y un proyecto de renovación del edificio de la Fed.