Trump asegura que EE.UU. suspendió todos los pagos a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que se destruyera una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.
“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.
El mandatario se refirió al presidente colombiano, Gustavo Petro, como “un matón, un tipo muy malo”, asegurando que su país produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”, agregó.
Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.
Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con la Administración Trump.
Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.
