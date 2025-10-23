Trump asegura que EE.UU. suspendió todos los pagos a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una celebración del Diwali en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
El presidente de Estados Unidos, , anunció el miércoles que su país suspendió todos los , horas después de que se destruyera una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.

“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Maro Villalobos
El mandatario se refirió al presidente colombiano, , como “un matón, un tipo muy malo”, asegurando que su país produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”, agregó.

Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.

Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.

El presidente colombiano Gustavo Petro (I) y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Andrea ARIZA/Brendan SMIALOWSKI/AFP
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con la .

Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)

