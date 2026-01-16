Donald Trump y los gobernadores de varios estados del noreste de Estados Unidos acordaron impulsar una subasta mayorista de electricidad de emergencia que obligaría a las empresas tecnológicas a financiar, en la práctica, nuevas plantas eléctricas, según información de yahoo finanzas.

El plan busca responder a las crecientes tensiones sobre cómo el país puede suministrar electricidad a data centers con un alto consumo energético, considerados clave para ganar la carrera global de la inteligencia artificial, sin elevar al mismo tiempo las facturas de servicios públicos para hogares y empresas.

De esta manera, la administración de Donald Trump y algunos gobernadores planean instruir al operador de la red PJM Interconnection LLC para que celebre una subasta en la que las empresas tecnológicas pujen por contratos a 15 años para nueva capacidad de generación eléctrica.

De lograr que la subasta avance según lo previsto, los gigantes tecnológicos pagarían por la energía durante toda la vigencia de los contratos, la utilicen o no, lo que aportaría ingresos seguros por años.

La subasta otorgaría contratos que respaldarían la construcción de unas US$15.000 millones en nuevas plantas eléctricas, explicó un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser indentificado.

No obstante, representantes de PJM no estarán presentes cuando el plan se exponga este viernes.

“No tenemos mucho que decir sobre esto. No fuimos invitados al evento que aparentemente tendrán y no estaremos allí”, indicó Jeffrey Shields, portavoz de PJM.

Si bien PJM ya realiza subastas para asegurar el suministro eléctrico, estas cubren períodos de 12 meses. En la subasta impulsada por Trump y los gobernadores, con contratos a 15 años, los tiempos de entrada en operación de las nuevas plantas probablemente se escalonen.