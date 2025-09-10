El alquiler sigue siendo un pilar del mercado limeño y concentra su mayor volumen en la zona central de la ciudad. El informe de Urbania muestra que el 44% de las búsquedas de alquiler proviene de distritos como Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro y Lince, donde la conectividad y la cercanía a centros laborales y educativos son determinantes. “La zona central [Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro, Lince y San Borja] es donde se concentra la mayor cantidad de búsquedas de alquileres. Es la región donde el volumen de contactos alcanza su máxima participación”, explicó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania.

Aunque desde 2024 la compra ha ganado protagonismo y hoy concentra el 51% de las búsquedas frente al 49% del alquiler , este último mantiene una base sólida, sobre todo en segmentos de corta y mediana estancia. La mayor demanda de arrendamiento se observa en Santiago de Surco (17,9%), Miraflores (16%), San Isidro (8,4%), San Borja (8%) y La Molina (6,1%), que encabezan el ranking de preferencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los Olivos Norte, San Borja Norte y Barrio Médico en Surquillo concentran la mayor presión de demanda de alquiler en Lima, con hasta 3,5 veces más contactos que el promedio de la ciudad. En cambio, Chorrillos, La Planicie y Lima Sur presentan la menor presión, reflejando un exceso de oferta.

El crecimiento también se refleja en distritos como Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar, que ganan peso al ofrecer tickets más accesibles y departamentos de menor metraje. En Lima Moderna, más del 60% de las búsquedas corresponden a alquiler, reflejando cómo el precio se convierte en el principal driver de elección. “Actualmente las personas se mueven por ticket, y por eso Lima Moderna se ha vuelto tan popular”, agregó Barredo.

Otro hallazgo del reporte es la presión de demanda, que mide la relación entre avisos publicados y contactos recibidos. Subzonas como Los Olivos Norte, San Borja Norte y Barrio Médico (Surquillo) reciben entre 2,3 y 3,5 veces más contactos por aviso que el promedio de Lima, mientras que zonas como Chorrillos Norte y Sur, La Planicie y Lima Sur muestran la menor presión, reflejando exceso de oferta frente a la demanda.

El 44% de las búsquedas de alquiler en Lima se concentran en distritos como Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro y Lince, según Urbania. La preferencia responde a la cercanía con centros laborales y educativos, así como a la conectividad de estas zonas. / Tatiana Gamarra

En precios, la tendencia también se moderó. La mayoría de distritos no registró variaciones, aunque San Borja y Miraflores reportaron alzas marginales de entre 0,4% y 0,5% . “Hasta el cierre de este año creemos que los precios ya no van a seguir incrementándose como en los últimos meses. En la mayoría de distritos se mantuvieron en cero o incluso registraron caídas leves”, señaló Barredo.

Pese a esta estabilización, los distritos centrales siguen siendo los preferidos por los inquilinos. El atractivo del mar en Barranco y Miraflores, junto con la conectividad que ofrecen Surquillo y Lince, sostiene la concentración de la demanda. Urbania estima que esta tendencia se mantendrá hacia el cierre de 2025, incluso con el avance de la compra como modalidad dominante.