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Los analistas advierten sobre su dependencia del auge de inversiones en IA, y los consumidores empiezan a mostrar signos de cansancio, algo que podría empeorar a medida que se extienda el impacto de la guerra. Foto: Bloomberg.
Los analistas advierten sobre su dependencia del auge de inversiones en IA, y los consumidores empiezan a mostrar signos de cansancio, algo que podría empeorar a medida que se extienda el impacto de la guerra. Foto: Bloomberg.
Por Agencia AFP

La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre del 2026 por una desaceleración del gasto de los consumidores, al tiempo que la inflación repuntó con fuerza debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales divulgados el jueves.

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