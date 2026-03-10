Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La economía peruana muestra señales de recuperación tras la contracción registrada en el 2023, impulsada principalmente por la inversión privada. Sin embargo, el país enfrenta limitaciones estructurales y un escenario político complejo que restringen su potencial de crecimiento, coincidieron especialistas durante el desayuno empresarial organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.