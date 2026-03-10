La economía peruana muestra señales de recuperación tras la contracción registrada en el 2023, impulsada principalmente por la inversión privada. Sin embargo, el país enfrenta limitaciones estructurales y un escenario político complejo que restringen su potencial de crecimiento, coincidieron especialistas durante el desayuno empresarial organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, quien participó del evento, señaló que la inversión privada alcanzó aproximadamente US$54.000 millones el último año y podría acercarse a los US$60.000 millones en el 2026. Según explicó, distintos indicadores muestran un dinamismo mayor al reflejado en algunas cifras agregadas.

“La inversión privada es el motor de todo lo demás: producción, consumo, empleo y recaudación empiezan allí”, afirmó.

Macera añadió que el contexto externo también favorece a la economía peruana, por lo que el crecimiento podría ser mayor si se redujeran los factores de incertidumbre. “Con los términos de intercambio que tenemos hoy, el Perú debería estar creciendo cómodamente por encima del 4%”, sostuvo.

Escenario político y elecciones

El análisis político también marcó la discusión sobre las perspectivas del país. El fundador y CEO de Options Lab, Juan José Garrido, sostuvo que el proceso electoral del 2026 se desarrollará en un contexto de fuerte fragmentación política. “Las elecciones del 2026 probablemente serán las más importantes del Perú desde 1990”, afirmó.

Garrido advirtió además sobre la presencia de economías ilegales dentro del sistema político. “El 76,3% de los partidos tiene al menos un candidato con Reinfo vigente”, señaló. Agregó que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema para los votantes. “La inseguridad es hoy el problema número uno para los electores y duplica en importancia a la economía”, indicó.

Asimismo, señaló que una proporción importante del electorado aún no ha definido su voto y estimó que entre 38% y 40% de los votantes se mantiene indeciso de cara a las elecciones.

Brechas en servicios y vivienda

A los riesgos políticos se suman brechas estructurales en infraestructura básica. El consultor internacional Guillermo León Suematsu advirtió que el país aún enfrenta un déficit significativo en acceso a agua y saneamiento.

Según explicó, alrededor de 3 millones de peruanos no cuentan con agua potable y más de 7 millones carecen de alcantarillado adecuado. Además, señaló que la fragmentación institucional dificulta mejorar los servicios. “Tenemos más de 50 empresas prestadoras de saneamiento, más de 27.000 organizaciones comunales rurales y alrededor de 400 municipalidades que gestionan directamente los servicios”, indicó.

León agregó que parte importante de la infraestructura existente presenta deterioro. “El 43% de las redes de alcantarillado está en riesgo de colapsar”, afirmó.

El presidente de Capeco, Alejandro Garland, sostuvo que uno de los principales desafíos para el desarrollo urbano es el déficit habitacional y la expansión de la informalidad. “Necesitamos producir 200.000 viviendas formales al año durante los próximos 20 años”, indicó.

Garland señaló que actualmente el país produce alrededor de 60.000 viviendas al año en un buen escenario, cifra insuficiente para cubrir la demanda.

(Foto: Difusión)

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, señaló que uno de los principales desafíos del sector es mejorar la planificación urbana y evitar que el crecimiento de las ciudades se produzca en condiciones de informalidad. Advirtió además que la falta de coordinación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo dificulta prevenir riesgos y atender emergencias. “Muchas viviendas están en quebradas o zonas de alto riesgo y no cumplen con las normativas”, afirmó.

Durante el cierre del evento, el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, advirtió que los problemas estructurales del país no se resolverán únicamente con cambios políticos, sino con mejoras en las reglas institucionales. “El problema no está en la Constitución, está en las reglas con las que funciona el Estado”, dijo.

Valdivia sostuvo además que el sector empresarial debe asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones. “No podemos seguir siendo sordos, ciegos y mudos. Necesitamos escuchar a la gente, entender la realidad y hablar para convencer”, señaló.