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Resumen

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(Imagen: Andina)
(Imagen: Andina)
Por Christian Silva

En junio, la economía peruana creció 1,75%, siendo su menor tasa de crecimiento en este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).