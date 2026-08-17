En junio, la economía peruana creció 1,75%, siendo su menor tasa de crecimiento en este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Justamente, de acuerdo con el reporte, se muestra una caída interanual en manufactura de 6,19%, de minería e hidrocarburos de 2,18%, en el agropecuario de 8,12% y en pesca de 51,94%.

En cambio, los sectores que más crecieron fueron construcción (9,04%), comercio (7,81%), alojamiento y restaurantes (5,04%), y electricidad, gas y agua (6,82%).

En el índice desestacionalizado, la producción de junio cayó 0,22% frente a mayo del 2026.

Efecto de El Niño

De acuerdo con Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudio para el Desarrollo (Redes), en esta desaceleración se viene notando el impacto del fenómeno de El Niño (FEN).

Explicó que la caída en la pesca genera un impacto en la manufactura, sobre todo en la producción de harina y aceite de pescado.

Además, en el caso del agro, Espinar indicó que en junio se observó una caída de productos que abastecen al mercado interno, como es el caso del arroz y el maíz. Esto podría generar una presión inflacionaria, junto con el alza de combustibles por la cotización del petróleo, comentó.

A su vez, Luis Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, indicó que el impacto del FEN ha sido mayor al esperado en junio.

Precisa que si bien la manufactura primaria tuvo una caída de 18,40% en el sexto mes del año, el nivel es menor frente a la contracción interanual que tuvo este subsector en mayo (41,70%).

¿Qué se podría esperar para los siguientes meses? Para Falen, el sector agrario continuaría registrando un deterioro por el fenómeno climatológico. De otro lado, sostuvo que el PBI no primario mantiene un crecimiento importante, aunque esto no bastaría para sostener la disminución del PBI primario.

“Podríamos comenzar a ver revisiones a los datos de expectativas sobre el PBI. Vamos a comenzar a ver recortes en las proyecciones”, consideró.

Por su parte, Espinar indicó que en julio el consumo suele ser mayor a raíz del pago de gratificaciones, lo que se traduce en una fuerte producción en comercio, servicios y turismo.

Sin embargo, en el contexto del FEN, consideró que un aspecto que influirá en las estimaciones económicas será el avance en las obras de prevención, dado que las regiones del norte, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad dependen de la agricultura.

También se podría ver afectado el turismo hacia el primer trimestre del 2027, añadió.

“Si las obras no vienen avanzando, podríamos ver una reducción en el crecimiento de estas regiones para los siguientes meses, pero donde nos podría golpear más es para el crecimiento de enero a marzo del 2027, sobre todo en estas regiones que tienen muchos puntos críticos”, finalizó.