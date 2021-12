Conforme a los criterios de Saber más

Los ex ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva y David Tuesta, cuestionaron el uso que el Gobierno le está dando al reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que según el Ejecutivo, establece que existe espacio para elevar la carga tributaria al sector minero.

“Necesitamos el visto bueno del FMI para hacer un informe público. Si no lo tenemos hasta ahora es porque el informe no está terminado o no ha sido formalmente aprobado; es decir, es un borrador”, indicó Oliva durante el conversatorio “Pedido de Facultades Legislativas Tributarias: Contexto y Análisis”, organizado por el Instituto Peruano de Economía ( IPE ).

“Si esa es la narrativa que se está comentando, haría mal el MEF en basarse en un borrador para llegar a conclusiones tan fuertes como la que se está llegando”, agregó.

Por su parte, Tuesta consideró que se está politizando el uso de este documento, en beneficio de la agenda del gobierno actual.

“No creo que las personas de la dirección de política fiscal del MEF apoyen eso directamente [alza tributaria a minería]. Hay un impulso muy politizado respecto al uso en prensa de este tema [informe del FMI]”, apuntó.

“Dudo que el FMI esté sugiriendo dónde está el número mágico respecto a cuál debe ser la carga y cuánto se debe incrementar. Dudo bastante de lo que tiene detrás el informe y de la forma en que se está utilizando”, puntualizó.

El Ejecutivo ha pedido al Congreso facultades delegadas en diversas materias relacionadas a la economía. Uno de los puntos se ubica en un eventual incremento a la carga tributaria del sector minero. Según el actual titular del MEF, Pedro Francke, se podría elevar hasta en cuatro puntos.

VIDEO RECOMENDADO

Este 15 de diciembre vence el plazo para que las empresas depositen la gratificación a todos los trabajadores que se encuentran laborando en el régimen de la actividad privada. ¿Cómo aprovecharla? Más detalles en la pregunta del día.