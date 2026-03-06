Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Ahora estamos consolidando la empresa y buscando oportunidades en el Corredor Minero del Sur", señala Edgardo Llosa. (Foto: Saturno).
"Ahora estamos consolidando la empresa y buscando oportunidades en el Corredor Minero del Sur", señala Edgardo Llosa. (Foto: Saturno).
Por Juan Saldarriaga

Edgardo Llosa vio una oportunidad de emprendimiento en el transporte de minerales para el sector minero. Esto, en una época – inicios del Siglo XXI – en la que los estándares de seguridad en dicho rubro recién se estaban modernizando.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.