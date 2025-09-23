Premier Eduardo Arana: “El acuerdo con Arabia Saudita abrirá un nuevo capítulo de cooperación minera y metalúrgica”

Durante su participación en la edición 37 de Perumin, en Arequipa, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, anunció que en noviembre se firmará un acuerdo estratégico con Arabia Saudita. Este pacto, dijo, abrirá un nuevo capítulo en la cooperación minera y metalúrgica, impulsando proyectos conjuntos de industrialización y transferencia tecnológica que fortalecerán la posición del Perú como proveedor confiable de minerales estratégicos.

Sobre ello, el viceministro de Recursos Minerales y Asuntos de Tierras del Ministerio de Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita, Abdulrahman Al-Belushi, señaló que su país explora oportunidades de inversión en el Perú y espera definir ideas concretas durante Perumín 37.

Calificó al Perú como “un país de cobre por excelencia” y destacó que Arabia Saudita necesita materiales para sus megaproyectos —incluida la ciudad futurista The Line, una urbe sin automóviles, de solo 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo, que debería terminarse en 2030—, por lo que busca colaboración con países como el Perú para aprovechar su producción de cobre.

“Arabia Saudita necesita materiales y la colaboración de todos los países”, indicó Al-Belushi.

El premier también destacó la firma del memorándum de entendimiento entre los ministerios de minería de Chile y Perú, que constituye un hito histórico para la integración minera del Pacífico Sur. Este acuerdo permitirá avanzar hacia la industrialización del cobre, generar mayor valor agregado para las exportaciones y posicionar a ambos países como líderes en el suministro de minerales estratégicos para la transición energética.

Durante su discurso, Arana recordó que la minería es uno de los pilares más sólidos de la economía peruana, representa más del 15% del PBI y más del 60% de las exportaciones totales del país. Señaló que en 2024 la producción de cobre superó los 2,7 millones de toneladas, consolidando al Perú como uno de los mayores productores de este mineral a nivel mundial. Además, informó que la cartera de proyectos de inversión minera para 2025 supera los US$ 64 mil millones distribuidos en 67 iniciativas que incluyen la construcción y modernización de minas en el país. A ello se le suma la cartera de exploración que reúnen a 80 proyectos valorizados en más de US$107 millones.

Autoridades y representantes del sector minero nacional e internacional participaron de la inauguración de Perumín 38, que se desarrolla en Arequipa y reúne a empresarios, diplomáticos y expertos de la industria. Foto: Hugo Pérez

El premier expresó su reconocimiento a la cooperación de la Federación Suiza, clave para fortalecer los esfuerzos de formalización minera y construir un mercado de oro responsable. Reiteró que el gobierno promueve una minería innovadora, energéticamente eficiente y ambientalmente responsable, que dialogue con las comunidades y comparta beneficios de manera justa.

Finalmente, invitó a los inversionistas a seguir apostando por el Perú, invertir con confianza y trabajar de manera conjunta para que la minería continúe siendo motor de crecimiento económico, cohesión social e innovación tecnológica.