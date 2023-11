Este fin de semana emitieron un comunicado solicitando la atención del sector por parte de Produce y dieron libertad a sus asociadas de tomar las medidas que consideren pertinentes sobre el inicio de esta segunda temporada de pesca. Luego de ello, tres pesqueras comunicaron la paralización de sus actividades productivas. ¿Qué era lo que concretamente le estaban pidiendo al Produce?

Necesitábamos ser atendidos y que la ministra nos explique la evidencia científica y las decisiones que se iban a tomar. Nosotros queríamos que se le ponga atención al sector de la pesca industrial, pedimos cita y no nos convocaron. Sacamos el comunicado para llamar la atención de la ministra de que hay que atender la peor crisis del sector. Los armadores de embarcaciones de madera también sacaron su comunicado con temas que les corresponde a ellos, pero sí coincidíamos en que todo indicaba que necesitábamos reunirnos con la ministra.

Se han reunido con Produce este lunes y martes. Usted indicó en medios que Hayduk, Copeinca y Diamante ya levantaron la paralización que anunciaron a inicios de semana, ¿a qué acuerdos han llegado?

El lunes tuvimos una reunión de todos los actores. Representantes de Imarpe expusieron las razones técnicas, científicas, de cómo se encontraba el mar para salir a una segunda temporada de pesca. Sí autorizaron la temporada de pesca y el martes nos convocaron nuevamente para ver qué decisiones se tomarían. Imarpe informó que ya se estaban regulando las zonas cerradas, que las condiciones se estaban dando y que algunas zonas ya se iban a abrir. En estos momentos la segunda temporada ya inició y los pescadores industriales y las embarcaciones de madera ya estamos pescando.

¿Incluyendo Hayduk, Copeinca y Diamante?

Sí, todos están pescando, todos están en actividad.

Una de las características que han identificado algunas pesqueras en las anchovetas son juveniles de 11 a 11,5 centímetros que ya desovaron, por lo que podrían considerarse adultos. Incluso anotaron que la definición de adultez de la anchoveta en 12 centímetros data de estudios de hace casi 60 años, ¿se debe revisar ese criterio?

En esta situación anómala muchos peces que miden menos de 12cm ya son adultos, pero la ley da ese criterio y se tomarán las decisiones en base a ello. La ministra va a tomar la decisión, según le informe Imarpe. En esa situación, Imarpe reconoció que la biomasa actual era 7′100.000 toneladas [de anchovetas] y sobre eso recomienda cuatro escenarios, desde favorables hasta desfavorables. Como es una situación anómala, la ministra adoptó el escenario más desfavorable. Así, Imarpe recomendó 1′874.000 toneladas y la ministra decidió tomar una cuota de 1′682.000 toneladas. Ahí tuvimos una discrepancia con la ministra por tomar el escenario más desfavorable en esta situación en la que las condiciones están dadas para tener una cuota de 1′800.000 toneladas.

Según fuentes de El Comercio, en la reunión con Produce ustedes solicitaron que se aumente la cuota a la máxima posible de juveniles que se pueden pescar. ¿Esto es correcto? De ser así, ¿pidieron que se tome el escenario más favorable?

El escenario más favorable no es el que adoptó la ministra. Sobre el tema de la cantidad de juveniles permitida, es una decisión de la ministra. No es una negociación. Nosotros dimos nuestra posición, la ministra nos ha escuchado, todos hemos explicado nuestra posición. Estamos a la espera de que la ministra dé su decisión.

¿Entonces ustedes no pidieron que se use el rango máximo posible?

Lo que nosotros pedíamos es que se atienda y se entienda que estamos en una grave crisis. Los informes de Imarpe señalaban que ya estamos en situación de salir a pescar y que los tamaños de la anchoveta estaban arriba de 12 cm y algunos en menos de 12 cm, pero la ley dice que solo sobre esa base se puede tomar una decisión. Nosotros nunca nos hemos excedido de los límites que la ley nos ha dado.

¿Están de acuerdo con la cuota de pesca asignada para esta segunda temporada de pesca?

Se ha asignado la cuota de la temporada y lo que va a anunciar próximamente la ministra, en base a la información científica de Imarpe, son los límites de la talla mínima legal.

¿Entonces están pescando con el límite de 12 cm o ya les informaron el cambio y están esperando que la ministra lo haga oficial?

No tenemos esa información. Sí se comprometió la ministra a que en los próximos días anunciará el límite permitido.

¿Cómo inició la segunda temporada de pesca? ¿Qué porcentaje de juveniles se registraron?

Esa información la tiene Imarpe. Está habiendo peces menores de 12 cm que son considerados juveniles y todo se registra. Nosotros somos uno de los sectores más regulados. El gran interés de nosotros es que no se exceda lo permitido.

¿Cuál es el porcentaje de juveniles que se ha definido para la temporada?

Nosotros no lo sabemos, solo sabemos de la captura de nuestras embarcaciones y en base a eso vamos a poner el límite.

¿Imarpe está evaluando el cierre de más zonas?

Eso siempre lo hace. Antes de la segunda campaña estábamos en pesca exploratoria e Imarpe cerraba áreas muy amplias. Según ellos, las condiciones están mejorando y es una ventana de oportunidad que no va a durar mucho tiempo. Hay que aprovecharla para reactivar la economía, al no haber primera temporada hemos dejado de tributar US$400 millones entre harina y aceite de pescado. Estamos en recesión y este es un impulso porque el sector pesca mueve la aguja del PBI.

¿Cómo esperan que se desarrolle la temporada vigente? ¿Ven que existan nuevos impases como el ocurrido esta semana ante la ocurrencia de eventos climáticos?

Hay una cosa que nadie puede controlar y es el clima. Ahora está favorable. Nosotros ya estamos pescando y vamos a seguir pescando hasta que las condiciones lo impidan.

¿A qué nivel de capacidad están hoy las empresas industriales retomando la actividad?

Cada embarcación tiene una cuota asignada, todas están saliendo. No tengo la información de cada embarcación, pero sí están ordenadas y sí están cumpliendo con las capturas de las cuotas asignadas.

¿Qué tan rápida sería la recuperación del sector? ¿Cómo contemplan el 2024?

Es incierto. No se sabe qué va a pasar con el clima, hay voces que dicen que habrá el Fenómeno del Niño. Yo no me puedo adelantar a decir cómo estará el clima en enero, en febrero, en abril. Es la primera vez en la historia en la que no hubo primera temporada de pesca, que es la más importante, entonces este ha sido un golpe duro para la pesca industrial.