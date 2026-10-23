1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me gusta empezar temprano. Tres veces a la semana entreno tenis a las 7 am, me levanto a las 6 am muy motivado porque sé que ese día la voy a pasar bien.

2. ¿Qué libro recomendaría?

Tengo 3 favoritos: Nunca pares (Phil Knight), El Negociador (Arturo Elias Ayub), De cero a uno (Peter Thiel).

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular. Es mi oficina, mi agenda y mi oportunidad para cerrar nuevas campañas con mis deportistas o concretar un nuevo club para mis talentos de fútbol y vóley.

4. ¿Cine o teatro?

Cine. Me gustan las historias que te hacen pensar y te dejan algo después de verlas.

Eduardo Flores, CEO de Toque Fino / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

5. ¿Qué aplicaciones no pueden faltar en su celular?

«WhatsApp, LinkedIn, Instagram y Spotify. Para perfeccionar mi inglés me he descargado Preply.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple o Disney?

Me gustan mucho los documentales de grandes deportistas, creo que Netflix y Amazon son las mejores opciones para ello.

7. ¿El auto de sus sueños?

Manejo una Ranger del año la cual me permita viajar a Yauyos en mis días libres para acompañar a mi madre a ver sus plantaciones de lima, naranjas y paltas. No hay mejor alegría que ver feliz a ella. Kantu (mi perrita) no se pierde ninguno de nuestros viajes.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Tengo una debilidad fuerte por Buenos Aires (Argentina). No puede haber mejor plan que estar un día en Avellaneda para ver jugar a Racing y al día siguiente vivir un partido en la mítica Bombonera de Boca Juniors. Me encanta el fútbol, las carnes y el vino argentino.

9. ¿Qué deporte practica?

Tenis. Lo retomé hace un tiempo y hoy es mucho más que un deporte: es una escuela de disciplina, estrategia y control mental. Este año he llegado a 3 finales, 1 ganada y 2 perdidas. Como me enseñaron siempre en casa siempre hay que disfrutar del camino y que la revancha está a la vuelta de la esquina. Se aplica en el tenis como en los negocios.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Nada como un whisky en las rocas para celebrar un nuevo contrato o un chilcano de maracuyá para terminar bien la semana.

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

La carnicería de Tito, Pasta y Tanta.

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Una terraza frente al mar,

13. Descríbase en tres palabras.

Muy perseverante, curioso y apasionado en lo que hago.

14. ¿Tiene algún talento oculto?

Soy un excelente declamador de poesías. En primaria siempre arrasaba en los Juegos Florales.

15. Una frase que lo defina.

A veces hay que pasar por caminos difíciles, para llegar a destinos maravillosos.

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Nike. Ha demostrado que una marca puede trascender su producto y convertirse en parte de la cultura.

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con Phil Knight, fundador de Nike. Me encantaría conversar sobre cómo convirtió una idea de negocio en una marca global y también con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid para que me cuente la estrategia detrás de la contratación de los “galácticos”.

18. ¿Quién es el jefe que más le marcó?

La vida empresarial me ha enseñado que cada persona con la que trabajamos puede dejarnos una lección. A quien siempre voy a recordar con cariño es a mi primer jefe Kike Giles. Le agradezco de corazón porque me demostró que tenía potencial para alcanzar todo lo que yo me propusiera desde joven. Yo quería trabajar allí y lo logré.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre es un hombre increíble. De los muchos consejos que me dio siempre pongo este por encima de todos: “Es tan importante dar como recibir. Sin equilibrio, nada puede durar por mucho tiempo”. Al principio no lo entendí bien, pero cuando la vida me golpeó entendí el por qué. Ahora lo tengo impreso en mi mesa de noche y lo aplico semanalmente.

20. ¿Qué soñaba ser de niño y cuál fue su primer trabajo?

Soñaba con ser jugador profesional de fútbol, obviamente me faltaron muchas cosas para llegar, pero ahora que trabajo con los mejores deportistas del país en Toque Fino siento que me cobré mi revancha.

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Probablemente, algunas decisiones que tomé por confiar demasiado rápido. En los negocios, aprender a elegir bien a las personas es fundamental. Felicitar en público y corregir siempre en privado por ejemplo. Y cuando un negocio va mal no tengas miedo en detenerlo y comenzar de nuevo. Los milagros solo aparecen en las películas.

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué puedes aportar que no esté escrito en tu currículum? ¿Estás dispuesto a perder tu fin de semana por acompañar a nuestros deportistas en sus competiciones?

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Haber construido mi propia empresa y mantener vivo el entusiasmo por emprender después de tantos años. Hoy cumplimos 18 años y estoy orgulloso del equipo humano que tengo, de los clientes que tenemos, de nuestro primer podcast de vóley que se llama “Se formaron las Parejas”, que también ahora se transmite por televisión y del libro “La historia del marketing deportivo en el Perú” que escribimos con mucha pasión y ganas de trascender.

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La salud mental de los deportistas. Detrás de cada resultado hay una persona que también enfrenta presiones, penas y dificultades.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La creatividad para salir adelante, incluso cuando las circunstancias no son favorables.

26. ¿Y su principal defecto?

A veces nos cuesta pensar a largo plazo, todos quieren resultados de la noche a la mañana.