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Estados Unidos (Efe)
Estados Unidos (Efe)
Por Agencia EFE

Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

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