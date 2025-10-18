Presupuesto bajo lupa: Solo nueve alcaldes de Lima ejecutaron más del 60% para obras a poco del cierre del año

Entre los nueve distritos más avanzados en ejecución están Lince, La Molina, Surco y Breña , entre otros. En la última revisión realizada por este Diario, en junio pasado, Surco presentaba una ejecución de 79,1%, pero ahora se encuentra en 69,3% y esto se explica por un préstamo adquirido por más de S/6 millones.

El equipo del alcalde Carlos Bruce explicó que este préstamo está orientado a tres proyectos de inversión: la ‘supermanzana’, el Coliseo Raúl Ferrero y el Cementerio Municipal . El proyecto de la ‘supermanzana’ busca adoquinar el centro histórico de Surco y convertirse en la primera Zona de Tránsito Calmado del país.

Distinta es la historia del resto de administraciones ediles. Solo seis se encuentran apenas por encima del 50%, y los 27 distritos restantes están por debajo del 50%. Entre los 10 distritos con menor ejecución se encuentran Jesús María, San Isidro y Rímac, donde los respectivos equipos de los alcaldes alegaron que están dentro de su planificación anual.

En San Isidro, el equipo de la alcaldesa Nancy Vizurraga sostuvo que sus principales proyectos de inversión han iniciado en el segundo semestre del año y que algunas adjudicaciones están en apelación, lo que ha generado retrasos en la ejecución presupuestal. “Con los compromisos previstos para octubre, se espera superar el 40% de ejecución. Además, con los desembolsos programados para noviembre y diciembre, la proyección institucional estima superar el 85% de ejecución alcanzado el año pasado, que representó un récord histórico para San Isidro”, indicaron.

Mientras que, en Jesús María, el equipo del alcalde Jesús Gálvez refirió que se encuentran preparando la adquisición de 18 camionetas, 40 radios, 20 ‘scooters’ y dos drones. Según explicaron, al concretar dichas adquisiciones, su ejecución superará el 90%. En Rímac, el alcalde Néstor de la Rosa refirió tener tres proyectos de inversión (dos en ejecución y uno convocado) que le permitirán cerrar el año entre 95% y 98% de ejecución.

En contraste, los 42 distritos de Lima registran una ejecución superior al 60% en su partida presupuestal para gasto corriente. Rímac, por ejemplo, se encuentra entre los 10 primeros en gasto corriente con una ejecución del 78,5%.

Observaciones

De acuerdo con Jhony Zas Friz, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y abogado especialista en descentralización, los porcentajes en el gasto de inversión pública se deben a que existe mucha heterogeneidad entre los distritos de Lima. Además, hay limitantes por la burocracia en el sector público debido a la rotación de funcionarios .

Asimismo, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), sostuvo que también hay problemas de gestión, planificación y temas políticos.

Otro punto a considerar es la preferencia de los municipios por ejecutar nuevos proyectos en vez de optar por realizar las obras planeadas en gestiones anteriores, apuntó Zas.

En cambio, la ejecución del gasto corriente de las municipalidades es más sencilla de realizar, debido a que son pagos relacionados a servicios, indicó Zas.

En esa línea, García explicó que el 45% de municipios de la capital destinaron la mayor parte de sus recursos provenientes del Foncomun al gasto corriente . “Cinco de cada siete alcaldes emplearon más del 30% de esos recursos solo para pagar planillas. Hasta la primera mitad del 2025, distritos como San Borja, Breña, Miraflores, San Isidro y Barranco habían tenido cero soles invertidos en obras con el Foncomun”, apuntó.

Cabe recordar que los montos no ejecutados por los municipios son devueltos al erario nacional. Es así que en este último tramo del año se suele elevar la ejecución de inversión en gobiernos locales, indicaron ambos expertos. “El mundo ideal es donde la municipalidad tiene recursos suficientes y vinculados con sus necesidades de gasto”, apuntó. Además, consideró que debería existir un seguimiento al sistema administrativo nacional en inversión pública.

Alternativas para mejorar

Para mejorar la ejecución en inversión, Zas consideró que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene que asumir la articulación de las jurisdicciones distritales y equilibrar la desigualdad que existe entre los distritos.

“Primero hay que resolver el tema de recursos y luego de la capacidad de burocracia pública. Sabemos que hay mucha rotación de funcionarios y no se han resuelto los problemas de distintos regímenes laborales. Por otro lado, el liderazgo político debe ser uno que busque el interés general, donde haya integridad y no corrupción”, acotó.

Por ello, Zas consideró que se debe buscar un mínimo de recursos financieros acordes con las necesidades de gasto de cada municipio para reducir las brechas existentes. Justamente, García apuntó que la cooperación intermunicipal puede fortalecer la inversión local. En Lima existen mancomunidades como la de Lima Norte, agregó.

Además, sostuvo que se deben introducir criterios de méritos para la asignación de inversión pública en la que se premie a los municipios con una buena ejecución sostenida, además de brindar asistencia especial a los distritos con un mal desempeño.

García añadió que debería haber un acompañamiento desde el gobierno central a las municipalidades en todas las etapas de proyectos de inversión pública, como en la elaboración de expedientes técnicos, licitaciones y la ejecución, para detectar y evitar cuellos de botella.