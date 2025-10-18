Martin Hidalgo
Presupuesto bajo lupa: Solo nueve alcaldes de Lima ejecutaron más del 60% para obras a poco del cierre del año
A falta de menos de tres meses para que acabe el 2025, los alcaldes de Lima no ponen el acelerador en la ejecución de sus partidas presupuestales para proyectos de inversión. Una revisión realizada por este Diario muestra que solo nueve de los 42 burgomaestres han gastado más del 60% de sus fondos para obras.

