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Resumen

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El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/ 4.160,3 millones a favor de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, además de una emisión interna de bonos soberanos por hasta S/ 1.260 millones para financiar parte de las medidas incluidas en la iniciativa.

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