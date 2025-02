A fines de mayo termina el periodo de licitación que ganó Integra y que inició en el 2023. ¿Cuántos nuevos afiliados sumaron?

Estamos ya casi al cierre de la tercera licitación que ganamos. Yo calculo que vamos a cerrar con casi tres millones de nuevos afiliados en estas tres licitaciones. El ciento por ciento de ellos bajo el esquema de comisión por saldo, es decir, pagando 0,78% sobre el saldo administrado al año.

En total, ¿cuántos afiliados alcanzarán al cierre de la licitación vigente?

Podríamos estar cerrando en mayo del 2025 cerca a los 5 millones de afiliados en total.

Con ello, ¿cuál es el nivel de participación de Integra a nivel de sistema?

Si vamos al número de afiliados, estamos entre el 40% y el 45% del sistema privado. Ahora, el sistema previsional también incluye al sistema público. Si sumamos a la ONP, que son clientes que también deciden ir a otro sistema, estamos alrededor del 35%.

En saldo, ¿el porcentaje es similar?

En AUM, AFP Integra alcanza los S/37.900 millones, aproximadamente. Esto representa el 35% de AUM del sistema privado de pensiones.

Tras el sétimo retiro de AFP, ¿cuánto está costando rebalancear los portafolios?

El último retiro no lo estábamos contemplando, porque ya no se daban las condiciones. Se tuvo que hacer ventas de activos locales tal vez no en el mejor momento, y algunos activos más ilíquidos.

¿En qué magnitud?

En el último retiro, se fue entre el 25% y el 30% del fondo. De ese porcentaje, una parte era extranjero, que es líquido y fue fácil de desprender. Pero en activos como bolsa peruana o algunos bonos, diría que el 25% de lo que se utilizó para hacer renta de los pagos fueron activos más ilíquidos.

"Hoy en día, de no haber ningún retiro, que es lo que la ley ha aprobado, ya estamos empezando a ver un reacomodo de los portafolios"

¿Llegando a su ideal?

Todavía no. Te diría que vamos a tener un portafolio muy cercano a lo que nuestros modelos nos dicen que es óptimo más hacia finales de año.

¿Hará que regresen con mayor fuerza al mercado de bonos?

El portafolio se quedó en una situación más ilíquida. No descartamos inversiones en activos de largo plazo, pero priorizaremos liquidez.

¿Y la preferencia está más en el mercado local o exterior?

La mayor proporción de venta fue en activos extranjeros. Principalmente por la liquidez. Entonces, probablemente podríamos invertir hacia adelante para llegar al límite del 50%. Esto, obviamente, no es todo lo que se invierte afuera.

Con todo ello, ¿cuál ha sido la rentabilidad generada por Integra a sus afiliados?

El Fondo 2, que concentra casi el 80% de los activos, rindió 4,99%. El Fondo 1 tuvo una rentabilidad de 0,4% y el Fondo 3 también.

¿El 2025 sería mejor?

Sí. Yo creo que debería revertir un poco la media. Sí creo que vamos a tener un año con el Fondo 1 y el Fondo 3 por encima de 7,5 y 8%.

Siendo el 2025 un año con componente electoral y también de expectativa sobre lo que hará Trump en Estados Unidos, ¿cuál es la dinámica de inversión que manejarán?

La primera mitad es un periodo de terminar de recomponer el portafolio, que vamos a ir mirando el mercado de afuera. Estados Unidos sigue siendo el país más atractivo, pero creo que también hay valor en activos chinos.

¿El 2024 fue un buen año para inversiones bajo criterios ASG?

Fue bastante complejo porque hubo un cambio de narrativa. La propia elección a los Estados Unidos generó muchas críticas al concepto. Ha habido mucha presión y ha habido cierto reproceso en las narrativas. Nosotros siempre lo hemos visto no tanto como ASG o no ASG, yo creo que lo que nosotros tratamos de incorporar es las fuentes de riesgo. Y qué componentes de la narrativa ASG son las que generan riesgo para los activos en los cuales estamos investidos. Hay una combinación entre la mirada de largo plazo y continuidad asociada con el riesgo que eso genera.

A nivel local, el 2025 implicará el inicio de la implementación de la reforma del sistema en medio de un período electoral que naturalmente genera mayor ruido. ¿Cuál va a ser la estrategia que van a tener ustedes el próximo año?

Es un año donde el primer semestre sin duda va a estar 100% abocado a contribuir en el desarrollo y la elaboración del reglamento de la reforma. Creo que es clave definir bien cómo se va a implementar cada uno de los temas que se han incluido en la reforma. También tenemos un desafío importante en el seguir afiliando hasta que termine nuestro plazo de licitación que es el 31 de mayo. Finalmente, hay un plan por ganar mayor eficiencia a través de desarrollos tecnológicos.

"Estamos hablando de cerca de 10 millones de dólares que se van a invertir en los próximos 3 años"

Con una reforma próxima a implementarse, ¿qué oportunidades ven este año de promover el ahorro voluntario?

Nosotros le hicimos una propuesta a la SBS para poder sacar productos nuevos que se adapten a las necesidades de personas que quieren ahorrar, pero no necesariamente a través de los fondos 1, 2 y 3. Finalmente nuestra propuesta no vio la luz, pero hacia el final del año pasado la SBS ha prepublicado un proyecto para permitir desarrollo de productos, innovación, digitalización al momento de recaudar fondos de ahorro voluntario. Creo que ahí sale una oportunidad interesante. Necesitamos que para que el ahorro voluntario sea más atractivo, poder adaptar los productos a las distintas necesidades de los clientes. Ya sea en el riesgo que se asume, en la liquidez de los fondos, en la capacidad y facilidad de recaudación.

El Congreso ha presentado proyectos de ley de retiro de fondos de AFP, pese a estar en marcha el reglamento de la reforma. A su entender, ¿es posible que proceda un nuevo retiro?

Es clarísimo que medidas populistas como estas no benefician a los afiliados. Creo yo que vale la pena preguntarse entonces, ¿a quién beneficia realmente esta propuesta?

En este momento -y ante el hecho de que se presentaron ya los proyectos-, ¿Integra está tomando previsiones en cuanto a sus decisiones de inversión?

En este momento, el foco debería estar en la reglamentación de la reforma aprobada. Desde AFP Integra tomamos previsiones constantemente frente a los riesgos de mercado y regulatorios. La gestión de los últimos cinco años lo demuestra: pese a los retiros, la rentabilidad acumulada es positiva.

REGLAMENTO AFP

¿Qué es lo que más les preocupa de la conformación del actual reglamento de la nueva ley AFP?

De cara a la competencia, lo que se tiene que salvaguardar sin duda es el patrimonio de los afiliados. Para eso se tiene que administrar los fondos con patrimonios separados. Creo que en ese sentido, la preocupación no es el que se reglamente distinto porque hay un pleno entendimiento del regulador y también la ley es clara. En la implementación está la duda. Tiene que haber un equipo de inversiones. No puedes tener la tesorería de un banco gestionando los fondos de inversiones. Yo me imagino equipos de inversiones separados, los mismos portafolios siendo regulados por la misma superintendencia. Son detalles que preocupan porque hay que ser cuidadosos.

¿Han sido ustedes convocados para la elaboración del reglamento?

Desde la Asociación hemos tenido reuniones con el regulador, con el MEF para plantearle nuestras dudas y compartir nuestras experiencias. Ya estamos coordinando con la SBS para tener reuniones más regulares en temas específicos. En temas donde la idea general puede estar masomenos alineada, pero la implementación requiere ciertos detalles a tomar en cuenta.

¿Por ejemplo?

La ley dice que el código para el sistema dejará de ser el Código Único del Sistema Privado de Pensiones (CUSSP) y pasará a ser el DNI. Ese cambio, que parece sencillo y tiene mucho sentido, tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, un extranjero no tiene DNI sino cédula de extranjería. Pero un extranjero puede entrar a trabajar a una empresa con un código temporal. Si lo afilias con un código temporal y luego saca un carnet de extranjería, puede haber problemas. Son detalles que debemos evaluar.

¿Qué respuesta han tenido del MEF sobre sus preocupaciones frente al reglamento?

Hemos tenido apertura, pero yo espero más reuniones. Es un tema con tanta complejidad que, si bien el MEF es el responsable último de redactar el reglamento, tener reuniones de trabajo con distintos grupos que conocen del sistema, suma mucho.

¿Percibe prioridad sobre la elaboración del reglamento?

Creo que sí hay prioridad, porque tiene una fecha límite. Creo que el Ejecutivo ha estado avocado hacia fines de año al tema del Presupuesto, pero en este momento deben avocarse a este trabajo que es muy intenso. Tiene que ser prioridad.

¿La implementación debe ser por etapas?

Tiene que ser así, no puedes hacer cambios de la noche a la mañana. Por la complejidad de los cambios y por la información que se le tiene que dar a los ciudadanos. Por ejemplo, uno de los temas que se abre es la posibilidad de cambiar de comisión por flujo a comisión por saldo. Es un cambio que tiene su complejidad, pero existen otros cambios que también tienen su propia complejidad. Me queda claro que, una vez que se publique el reglamento, uno puede empezar a contabilizar los aportes para su pensión mínima. El aporte por consumo puede comenzar de manera más lenta. Creo que el reglamento que salga en junio probablemente podrá definir el 50% de cosas que dice la ley y el resto tendrá que seguirse trabajando con reglamentos sobre el reglamento del MEF.