- Tras el último retiro, ¿el impacto sobre el sistema ha sido el que se estimó en su momento?

Claramente no fue una buena medida. Si bien tiene el beneficio de generar acceso a liquidez en el corto plazo, en cierto modo estás afectando un ahorro que ha tomado un montón de años en generar y que, para muchas de las personas que optan por el retiro, es su fuente principal de ahorro. En montos, se esperaba un retiro potencial de S/30.000 millones, pero finalmente han salido S/27.000 millones. En el caso de Profuturo, ha representado el 20% del portafolio.

- ¿Cuánto asciende en soles?

Son cerca de S/5.400 millones. Si bien es altísimo, el porcentaje retirado ha sido menor frente al potencial. Yo creo que la coyuntura de la pandemia era más preocupante, hoy estamos en un ciclo más normal y se ha optado por no retirarlo. Hoy se entiende que no está bien usar un ahorro de largo plazo en un corto plazo.

- ¿Cuánto se ha afectado el ahorro promedio del afiliado de cara a una pensión?

Antes de los retiros, los fondos promedio en el sistema estaban alrededor de los S/55.000. Claramente los promedios esconden los máximos. Después del retiro previo al que hemos ejecutado, ese fondo había caído a S/23.000. Entonces, se tendrá que volver a construir la pensión sobre ello.

- Como Profuturo, ¿se ha podido recomponer el portafolio de inversión tras el retiro?

En nuestro caso, el portafolio ha sido sólido y ha logrado absorber los impactos. Pero si tu prevés que podía venir un retiro, tu estrategia de inversión se orienta hacia activos líquidos más que activos de largo plazo. Eso es bueno en el sentido de que ayudó a enfrentar los retiros, pero es malo porque se deja pasar oportunidades de rendimiento mejores de largo plazo. Lo otro es que, por regulación, invertimos el 50% en Perú y en los activos peruanos locales hay un nivel de iliquidez alto. Nos estamos quedando en un portafolio más ilíquido de lo que hubiéramos querido. En general, la asignación de activos se ha manejado bastante bien y hay ‘chance’ de ir recuperando el ‘asset allocation’ que queremos.

- ¿Las AFP están regresando al mercado de bonos?

Sí. El portafolio se tiene que manejar con una mirada de largo plazo. Entonces sí tenemos que ser activos. Es difícil cuando tienes que mantener la liquidez ante un posible retiro, pero el foco principal es el largo plazo.

“Hoy estamos buscando un mix de activos con una buena perspectiva de retorno de largo plazo, pero lo más líquido posible. Eso se ve más en activos extranjeros. Buscamos retornos de renta variable de ‘equity’, pero a la vez son muy líquidos. Quiere decir que es más sencillo venderlos cuando se requiere. Son esos activos los que estamos buscando” Ignacio Aramburú, Gerente general de Profuturo AFP.

- ¿Quiere decir que, pese a lo aprobado por la reforma, ustedes esperan que se puedan aprobar más retiros?

Responde a que aún no hemos modificado la filosofía de inversión de cara a lo que dice la reforma. Tenemos que ver los detalles del reglamento. Tampoco es que vayamos a hacer cambios drásticos. La posibilidad de nuevos retiros se cambia en la reforma, pero tenemos que ver el reglamento. Ahora, cuando te hablo de enfocarnos en estos activos, el foco principal es que encajen en el portafolio y que sean líquidos, siendo esto último uno de los factores importantes.

- ¿Es más urgente hoy evaluar el límite de inversiones que establece el regulador para las inversiones de las AFP?

Mientras más pronto toquemos el tema, más personas verán un beneficio. Si no lo modifico en 10 años, perderemos la oportunidad de retornos menores. Eso lo ves en un año donde le va mal a los activos peruanos. Si uno piensa entre el 2021 y el 2022, los activos peruanos subieron muy marginalmente. Con un portafolio más diversificado, el retorno hubiera sido mejor.

- ¿Se perdió la oportunidad de ver este tema en la ley de reforma del sistema?

Sí, creo que se pudo haber tocado ahí. El tema con una reforma previsional es que se hay muchos puntos a cambiar. Esta reforma toca varios puntos importantes, pero deja otros. No es una transformación súper drástica. [...] Fuera de los límites de inversión, creo que un cambio importante es tener varios tipos de fondos con distinta exposición a riesgo. Es un esquema que se ha conversado con el regulador. En la ley se abre una puerta a la posibilidad de crear nuevos fondos. No especifica cómo, pero al abrir la puerta deberíamos aprovecharla para crear fondos adicionales.

Ignacio Aramburú, gerente general de Profuturo AFP, conversó con El Comercio sobre los cambios de la reforma del sistema previsional peruano. (Foto: Alessandro Currarino)

- ¿Cuál es el rendimiento de los fondos de Profuturo AFP?

Si lo miras a 12 meses, nuestro fondo 1 está rindiendo 12% en promedio. El fondo 2 está rindiendo 10% y el fondo 3 está rindiendo 10%. Viene siendo un año de retornos buenos.

- Al alza.

En realidad ha venido al alza desde el 2022, pero lo que debería pasar en el mediano y largo plazo es que regresemos al status quo normal, donde el fondo 3 tiene un poco más de rendimiento. Luego el 2 y el 1. Veremos retornos de doble dígito en los fondos, pero también veremos bastante volatilidad. Y es un tema de coyuntura global.

Reforma de pensiones

- Se deja un espacio de 180 días hábiles al Ejecutivo para publicar el reglamento de la ley de reforma. ¿Le preocupa que no se le de prioridad? ¿Se debe convocar a los actores para su elaboración?

Todos los actores interesados deberían estar incluidos en la conversación. Mientras más se pueda analizar en el tiempo que se tiene, más sólido será el reglamento. La norma abre la competencia y permite que otros actores del sector financiero entren y, si lo harán, será importante escucharlos. Aseguradoras, bancos, financieras, cajas que quieran entrar sería importante escucharlos. En el caso de las AFP, también sería importante estar en la mesa porque tenemos más de 30 años en el sistema.

- Sobre pensión por consumo, se dijo que no iba a tener un impacto sobre a quienes se busca beneficiar. Pese a ello, se promulgó la ley. ¿Ven que, tal como está planteado, funcione de cara a construir una pensión?

La mayoría de cosas en el sistema son perfectibles, pero son un paso importante. La pensión por consumo es positiva porque el tema de fondo para el sistema previsional es un tema laboral. La informalidad es muy alta y eso tiene un impacto en el sistema como este que está enfocado en el sector formal. La pensión por consumo busca atraer al informal y, por ese lado, es positivo.

"Por el lado del impacto, es cierto que el mecanismo por sí solo no será suficiente para generar una pensión adecuada. Porque es poco, porque el público al que apunta consume de manera informal. No obstante, si tú piensas en alguien que tendrá mecanismos de aporte por la vía tradicional y encima de eso le agregas el beneficio de la pensión por consumo, sí será significativo" Ignacio Aramburú, gerente general de Profuturo AFP.

- ¿El aporte de independientes que detalla la ley debió ser obligatorio?

Siempre es fácil cuestionar la obligatoriedad, pero en comportamiento de grupo -no solo en el Perú, sino en todo el mundo- el ahorro para jubilación tiene un componente de obligatoriedad. Por ese lado, creo que es correcto. Ahora, la clave estará en cómo hacemos para poner en evidencia la ventaja de esto para que las personas vean cuál es el beneficio. Hoy es difícil, porque en el corto plazo se siente como algo negativo. Pero creo que la clave estará en rescatar la información y cómo la usamos para dejar en claro que es un beneficio.

- Sunat estará a cargo de la recaudación, ¿ha sido una buena elección?

Es una entidad muy eficiente, pero muy grande y que está enfocada en tanto que no sé si esto será su foco principal. La verdad es que no podemos opinar hasta que no veamos cómo funciona. Lo bueno es que estas normas son modificables o mejorables en el tiempo. Lo que importa es la intención real de monitorear estos cambios.

- La ley deja pendiente de reglamentar detalles sobre el ingreso de nuevos jugadores al sistema privado. ¿Qué esperan ver en la norma?

Yo diría que el más importante es cómo van a trasladarse las reglas de juego de las AFP a otro tipo de jugadores. Y la más importante tiene que ver con cómo se gestiona el fondo. Este es un patrimonio separado al de la administradora y protege el fondo del afiliado. Eso no ocurre cuando una caja o financiera capta depósitos de clientes. La ley dice que tiene que ser un mecanismo como el que hoy utilizan la AFP. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Tenemos que ver el reglamento, porque hay varios puntos a aclarar.

- Más si tenemos en cuenta que las instituciones que ingresen son de distinto tamaño. Puede entrar un banco, pero también puede entrar una microfinanciera.

Correcto. Será importante ver cuáles son los requisitos mínimos. Esos ya existen para la conformación de una AFP.

"Lo que no debería pasar es que se creen grupos de reglas distintos. Porque, de lo contrario, la competencia no es real. Lo que dice la ley es muy general y, como paraguas, está bien. Nos falta ver el detalle. Pese a ello, yo creo que es positivo que entren nuevos jugadores al sistema privado" Ignacio Aramburú, gerente general de Profuturo AFP.

El dato El Congreso ya plantea cambios a la reforma: ¿qué efectos tendría? Aramburú cuestionó que desde el Legislativo ya se hayan planteado proyectos de ley para modificar la reforma del sistema privado de pensiones. Como se conoce, el legislador José Luna ha planteado revertir los cambios sobre el Régimen de Jubilación Anticipada. La ley de reforma plantea habilitarlo únicamente para personas mayores de 40 años. "Es un punto negativo que estamos viendo. No solo es que han aparecido intentos de modificaciones, sino que todas son regresar a lo que había antes. Eso es realmente negativo, porque va en contra de la estabilidad regulatoria del sistema para que pueda crecer. Y son todas medidas que, el impacto principal que tienen, es que los fondos sean más chicos. Hoy el fondo promedio del afiliado tiene que ser lo más grande posible porque ello es lo que dicta cómo será la pensión. Hoy todas las medidas van en contra de construir una pensión. Esperemos que, en adelante, dejemos de ver estas medidas", dijo.

- Profuturo se encuentra en un proceso de digitalización. Lanzaron su app en el 2023, ¿cuál es la siguiente etapa de dicha transformación?

El aplicativo ya ha registrado un nivel importante de descargas. En cierta parte, apoyado por los retiros, ya que el afiliado ha estado pendiente de sus fondos y cuánto tenían en él. Si bien el impacto principal de los retiros ha sido negativo, sí hemos visto que hay un mayor interés del afiliado por monitorear sus ahorros previsionales. Hoy hay más cambios de funcionalidades, simplificar algunos procesos y probar cuáles se pueden hacer y que requieren asistencia. Por esa ruta van los cambios.

- Más allá del tema previsional, ¿cuál es hoy la solidez financiera que tiene hoy Profuturo AFP? Ha sido un año de estrés dado los retiros, pero también hubo reducción de comisiones.

Somos una empresa con buena solidez y muy capitalizada. Sí se ve un impacto de los retiros en los resultados financieros y verás que todas las AFP tienen resultados menores que en años anteriores.

- El Grupo Scotiabank se desprendió este año de su negocio financiero (CrediScotia). ¿El negocio de AFP sigue estando dentro de la apuesta del Grupo?

El Grupo ve a Perú como parte importante de su estrategia internacional. Ve mucho foco en gestión patrimonial, que son los negocios de banca privada y fondos mutuos. Y dentro de esa estrategia de gestión patrimonial está la AFP. Es parte importante del foco que tiene el Grupo Scotiabank. Ha salido de un negocio puntual que no es parte ‘core’ de la estrategia, pero el resto sí lo es.