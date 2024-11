La ampliación del REINFO, que el Congreso de la República estaría a punto de decretar, es una pésima señala que confirmaría la penetración de los movimientos ilícitos en el seno de este poder del Estado, manifiesta Luis Miguel Castilla, socio de Videnza, en esta entrevista.

— Empecemos hablando de este anuncio de inversión que hizo TGP ayer para la construcción de un gasoducto hacia Arequipa. ¿Cuéntenos, cuál es su impacto?

El impacto es muy importante porque Arequipa requiere de inversión. De hecho, esto forma parte de un inventario de proyectos por S/40 mil millones en el sector energía para darle fortaleza al sistema eléctrico, porque va a permitir que el Nodo Energético, también llamado Reserva Fría, pueda nutrirse de gas natural, que es más económico que el diésel. En ese sentido, le dará mayor robustez a nuestro sistema energético.

— ¿Y también tendrá impactos en la industria?

Para Arequipa, el hecho de traer gas más cerca puede viabilizar, incluso, proyectos de petroquímica para producir fertilizantes, que son importantes para el proyecto Majes Siguas y otros, y para apuntar la agroindustria de la región. Pero también es fundamental para los ahorros que puede conseguir, reduciendo el costo del transporte en un 60% gracias al uso del GNV, y en 30% a 40% para los domicilios. Inversiones privadas de este tipo deben ser bienvenidas porque se trata de traer gas al sur al mismo precio que tiene Lima. Esto será muy positivo y ojalá que haya la voluntad política para acelerar un proyecto de esta envergadura.

— ¿Y serviría para llevar el gas a otras regiones del sur como Cusco, posiblemente, a través de un ramal?

Yo creo que, de esta forma, el anhelo de la masificación del gas en el sur puede hacerse realidad. Porque estamos hablando de un proyecto que no solamente va a favorecer a Arequipa, sino también a Moquegua, Tacna y al Cusco pues puede, a través de un ramal, conectarse con un City Gate en la Ciudad Imperial y llevar el gas a esta región de una manera mucho más rápida y a una fracción del costo inicial previsto. El ramal al Cusco no forma parte del proyecto de TGP, pero, dado que el Cusco tiene muchos recursos que no utiliza, podría destinar unos montos importantes para viabilizar ese ramal. Así se resolvería una fuente de crítica de los cusqueños, quienes, con mucha legitimidad, claman que no se han beneficiado directamente del gas de Camisea.

— ¿Cuál es su análisis de la problemática de la minería informal, ahora que se sabe que el ministro de Energía y Minas ha sido censurado, que se ha ampliado el REINFO y que los mineros artesanales han tenido reuniones con bancadas congresales?

La ampliación del REINFO sería una pésima señal y confirmaría la hipótesis de que quien gobierna en el país son los movimientos ilícitos. Y confirmaría la penetración que estos tienen en el Congreso de la República. Ahora, yo creo que hubo una demora excesiva en presentar ese proyecto de ley al Congreso. Pero hay dos temas de fondo que deben abordarse para que la formalización sea sostenible y efectiva.

— ¿Qué mejoras deberían hacer el Congreso y el Ejecutivo?

Un tema tiene que ver con la suspensión de los REINFO. El proyecto no dice que hará el Ministerio de Energía y Minas para formalizar a un minero artesanal cuando se le suspende el REINFO y el expediente pasa a sus manos. Y lo segundo es que se persiste en mantener la competencia de fiscalización de los gobiernos regionales, los cuales no tienen ni recursos ni capacidades y son más proclives a ser capturados por las mafias que dominan a la minería ilegal. Yo anticipo que va a haber una prórroga del REINFO, porque hay bloqueos de carreteras y el Congreso va a actuar para favorecer a intereses subalternos. Y porque hay una capacidad nula de contención por parte del Ejecutivo.

— La ampliación del REINFO coincide con la etapa electoral. ¿Cómo ve esta situación?

Hay un dato que es bastante ilustrativo. Hay entre 500 mil y 700 mil personas que dependen de la minería ilegal. Eso significa entre 500 mil y 700 mil votos. Y, obviamente, los políticos y los congresistas ya están con miras a capturar ese caudal de votación. Entonces, si ahora patean un año el REINFO, con mayor razón habría el incentivo para prorrogarlo más. Así, se perpetuará un esquema que es absolutamente nefasto y que incuba inseguridad. Y que puede trasladarse a la minería formal, el cual es un riesgo enorme que estamos afrontando.

— En CADE ha sido muy marcada la invocación acerca de la estabilidad. ¿Cómo está afectando esta continua rotación de los ministros al país?

Una manera en la cual la inestabilidad política le pasa factura a la economía, es a través de esta rotación de funcionarios. Y lo que hace esto es que crea una discontinuidad en la aplicación de políticas públicas. Entonces, ahora tenemos nuevamente zozobra en un sector que es clave como Energía y Minas. Y, ni hablar de otros sectores como Interior, habida cuenta de que la principal crisis que enfrentamos los peruanos en la delincuencia y la ola de violencia que no ha sido enfrentada de manera adecuada y efectiva. Esta altísima rotación les pasa factura al país. Y esto lo estamos padeciendo todos los peruanos, lamentablemente.