Minería y construccion son los dos grandes impulsores del crecimiento de Ferreycorp. Para mantener este crecimiento, Mariela García de Fabbri, CEO de la multinacional peruana, urge que todos, como país, solicitemos y exijamos la ‘promoción de los proyectos mineros’. “Nosotros seguimos muy optimistas y confiados de las oportunidades que trae el sector minería”, manifestó en CADE Ejecutivos 2026.

MIRA AQUÍ: Keiko Fujimori firmó adenda de masificación de gas natural en 7 regiones y participará en Cade Ejecutivos 2026

- Ferreycorp ha mostrado muy buenas cifras: US$616 millones en el tercer trimestre y un crecimiento internaual de 7%. ¿Con qué nivel de ventas esperan terminar el año?

Nosotros hemos reportado un 11% de crecimiento para los nueve primeros meses del año. Estamos en US$1.800 millones, aunque no te puedo decir a cuánto vamos a llegar porque somos empresa pública. Pero, vemos muy bien el panorama. Nosotros atendemos a todos los sectores económicos, pero tenemos un muy buen motor desde el lado de la minería. Las minas existentes han estado en expansion, vinculada a la transición energética y al crecimiento de la producción de cobre en el país, así que ha habido mucha actividad de expansiones y ampliaciones, lo que le llamamos brownfield, y eso nos han generado una gran oportunidad de expansión de negocios que es, en parte, lo que implica este crecimiento del 2026.

- ¿Es uno de los crecimientos más grandes que han tenido?

En el 2026 hemos logrado cerrar un record histórico de venta de camiones mineros, que es una de las grandes líneas que comercializamos. Se trata de 62 camiones que se van a entregar entre este año y el próximo. Así que, ha sido uno de los impulsos de nuestras operaciones. De esta manera seguimos poblando el parque de camiones mineros que son tan necesarios para que el sector minero siga creciendo. Este año, de hecho, celebramos que llegó el camión número 1.000. Hace 30 años que traemos camiones mineros al país y celebramos muy contentos ese hito. Y quisiera, también, hacer eco de lo que se ha conversado en CADE sobre la importancia de la no renovación del Reinfo y de seguir promoviendo la minería legal, que tiene un efecto multiplicador maravilloso del cual nos sentimos privilegiados de ser parte.

- ¿La solución a eso es la Ley Mape o no va a servir como está redactada actualmente?

Creo que tienen que hacerse algunos ajustes, pero lo que definitivamente no puede suceder es que se siga perpetuando el Reinfo. Confiamos en que vamos a seguir teniendo minería de la buena, la que genera empleo y estos efectos multiplicadores que se ha estimado en ocho veces. Así que la minería es un gran impulsor de nuestro crecimiento este 2026.

Mariela García, CEO de Ferreycorp. (Foto: El Comercio)

- ¿Qué otros sectores han influido en el crecimiento de Ferreycorp?

El otro sector es la construcción, la infraestructura, de la que también se ha hablado en CADE, vinculada a la necesidad de cerrar brechas de infraestructura para ser más competitivos y para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Este año el negocio de construcción ha crecido 26% y lo bueno es que crece en todo el país, lo cual es importante para llevar el desarrollo a las regions. Bueno, la construcción está en todas las regiones, y nosotros tenemos sucursales en todo el país a través de nuestras empresas Ferreiros y Unimac, atendiendo a contratistas de todo tamaño: grandes, medianos, pequeños, muchos de los cuales comienzan por primera vez en el negocio Nosotros vamos de la mano con ellos para enseñarles cuáles son los puntos críticos para ser eficientes y productivos en este mundo de la construcción y la infraestructura. Así que los dos grandes impulsores de Ferreyros, que además son impulsores de crecimiento del país, son la minería y la construcción.

- La minería está registrando un retroceso momentáneo por el fenómeno El Niño (FEN), pero me imagino que es un efecto temporal en términos de producción de mineral.

Bueno, el FEN hasta el momento no está afectando a la minería. La podría afectar si es que hubiera un quiebre de infraestructura. De hecho, hace unos días hice unas reflexiones al respecto. Todo nuestro sector de maquinaria se está preparando en tener los inventarios para el momento de prevención y para sumarnos a Obras por Impuestos y a Servicios por Impuestos. Todavía tenemos tiempo de hacer cosas para tratar de controlar o reducir los impactos que pueda tener. Y luego, en plena crisis, lo mismo. Esperemos estar a la altura del desafío y que no haya quiebre de infraestructura, que es lo que podría afectar la producción minera.

- ¿Como visualiza el sector minero en la posibilidad no solamente de realizar ampliaciones, sino de empezar nuevos proyectos (greenfield) que es donde está el problema de esta cartera de US$64 mil millones?

Gonzalo Quijandría fue muy gráfico en CADE cuando hablaba de sus inicios en minería hace 30 años. Entonces habían 12 trámites para desarrollar un Proyecto y ahora hay más de 400. Yo creo que, así como tenemos que pedir la erradicación de la minería illegal, de la misma manera debemos todos como país pedir, solicitar y exigir que haya una promoción de estos proyectos mineros a través de una reducción de la tramitología. Recuerdo que en Perumin, años atrás, se hablaba de la Ventanilla Única. Hemos avanzado poco al respecto y creo que tenemos una muy buena oportunidad ahora.

- ¿La Ventanilla Única es una propuesta que no se ha concretado?

No y todavía sigue habiendo muchos pasos concatenados y no en simultáneo, pero el país es rico en minerales, sobre todo, en cobre, que hoy día es un mineral tan importante para la transición energética. Así que, ahí están todos los fundamentos y tenemos el interés de empresas mineras globales que tienen inversiones en el país y otras que están deseosas de entrar. Así que nosotros seguimos muy optimistas y confiados de las oportunidades que trae el sector minería.

- ¿Si tuvieras que elegir un compromiso del sector privado que debería completarse para el 2017, cuál sería?

Yo creo que trabajar unidos, como dice el lema del CADE. Esperemos que el Gobierno tenga la receptividad para trabajar junto con el sector privado, la sociedad civil y la academia. Ese tiene que ser el compromiso, y creo que tenemos ahora un gran desafío que es el FEN, donde ya estamos desde el sector privado ofreciendo nuestras capacidades para poder enfrentar el desafío. Creo que el compromiso es seguir invirtiendo. Lo que sabemos hacer muy bien es invertir, crear empleo y, a la vez trabajar, muy de la mano con el sector público para llevar planteamientos, ideas y recursos de gestión, y caminar unidos para que el país se siga desarrollando. Y hoy estamos hablando tambien de las tecnologías y la inteligencia artificial…

- Esa es mi siguiente pregunta. ¿Ustedes ya han adoptado la IA? ¿La usan en la compañía? ¿De qué manera?

Estas tecnologías vienen de un tiempo atrás. Todo lo que es la conectividad, el Internet of Things del cual se hablaba hace algunos años. Bueno, esos son building blogs, ¿no? Así que ya venimos algunos años dando estos pasos que terminaron siendo building blogs y lo estamos trabajando ya en la compañía. Tenemos una estrategia que llamamos primero Go White y Go Deep. […] Tenemos embajadores para cada una de estas verticales y programas de capacitación. Ya tenemos 300 personas. que están trabajando en este tipo de proyectos.

- ¿Han tenido beneficios prácticos?

Tenemos ya algunas mediciones de horas ahorradas, que pueden ser volcadas en otros procesos donde hay mayor oportunidad de crecimiento. Pero también procesos de cara al cliente, pero esto no lo hacemos solos. Nos beneficiamos de lo que hace el propio Caterpillar, que es una empresa que nosotros representamos, una empresa global que también viene trabajando en estos temas.

- ¿La balanza de usuarios de esta tecnología está más concentrada dentro de la empresa o con sus clientes?

Algunas cosas son con los clientes, para que puedan tener información sobre sus equipos. Decía hace un momento que algunos son constructores grandes, medianos y pequeños, pero hay muchos que son nuevos en el mundo de la maquinaria y nosotros asumimos el reto de ayudarlos a ser más productivos y eficientes. Entonces la IA les brinda hoy soluciones de cómo poder hacer el trabajo en el día a día en menor tiempo y con mejor calidad. Tenemos ya mediciones que dicen que el uso de la IA puede ahorra 30% en tiempo. Hace poco salió una política sobre IA en el país y creo que el sector privado también tiene mucho que aportar en educación en general y, como parte de ello, también en la transformación y el uso de tecnologías.