El Grupo El Comercio anunció que Ignacio Giménez Zapiola dejará la gerencia general el próximo 31 de diciembre de 2025, luego de casi tres años al frente del proceso de transformación del negocio de prensa. La compañía destacó que durante su gestión se consolidaron las competencias digitales, se diversificaron las fuentes de ingresos y se fortaleció la sostenibilidad financiera de la organización.

“Estamos muy agradecidos con Ignacio por su contribución al negocio de prensa. Su experiencia previa en el mercado argentino y su visión estratégica permitieron acelerar la transformación digital, redimensionar el negocio y diversificar sus fuentes de ingresos mediante las suscripciones digitales, eventos y coleccionables”, señaló Luis Miró Quesada Villarán, presidente del directorio del Grupo El Comercio.

La compañía reconoció que, gracias al proceso emprendido por el ejecutivo, El Comercio se ha posicionado como un referente en Latinoamérica por su evolución y adaptación al entorno digital. Entre los principales logros de este periodo figura el crecimiento exponencial de las suscripciones digitales, que han duplicado los ingresos en los últimos dos años, además del fortalecimiento en publicidad, circulación y desarrollo de eventos que complementan su propuesta editorial.

Ignacio Giménez Zapiola dejará el cargo a fin de 2025 / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Como parte de un proceso de transición planificada, José Manuel Jurado Gómez, actual gerente comercial y de Alianzas Estratégicas, asumirá la gerencia general el 1 de enero del 2026. Jurado cuenta con más de 20 años de experiencia en medios, comunicación y estrategia comercial, y antes de incorporarse al Grupo El Comercio en julio de 2023, se desempeñó como gerente general de Havas Media Group Perú, Head of Trading en GroupM Perú, y Director de Cuentas y jefe de negociación en Havas Media España.

“Estoy muy agradecido con el Directorio por la confianza durante estos años y con todo el equipo que me acompañó para lograr la transformación y sostenibilidad del negocio. Además, me complace especialmente que sea José Manuel quien tome el cargo a mi salida. Sus cualidades profesionales, liderazgo y experiencia serán fundamentales para asumir los retos que quedan por delante”, afirmó Giménez Zapiola.

Con este cambio, el Grupo El Comercio refuerza su compromiso con la continuidad del crecimiento, la innovación digital y el liderazgo periodístico en la región.