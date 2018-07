CEO Leadership Forums: la era digital en la economía colaborativa

“Revoluciones tecnológicas” fue el nombre del décimoquinto CEO Leadership Forum 2018, evento organizado por El Comercio y El Dorado Investments.

La conversación, moderada por Melvin Escudero, CEO de El Dorado Investments, tuvo como eje central la adopción de nuevas tecnologías como inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y blockchain, y los nuevos desafíos que debe enfrentar la gestión del talento en plena transformación digital.

Melvin Escudero (ME): En 10 años, ¿cómo ven la transformación tecnológica?

César Adán (CA): No me atrevería a intentar [proyectar] cómo será la transformación digital en 10 años. La tecnología nos permite tener casos de uso que antes no eran pensados. La salud, por ejemplo, está cambiando, y la manera en que consumimos seguros va a cambiar radicalmente también. Esto va a tener que ver con cómo se comporta la persona. Además, las empresas van a comenzar a ser colaborativas entre sí para ser más eficientes.

César Campos (CC): Lo más importante para las empresas de nuestro rubro es la relevancia que ha tomado la tecnología en los negocios, pues hoy en día es posible personalizar casi cualquier oferta [...] La disrupción en los últimos años ha estado ligada a las start-ups, pero ahora las empresas tradicionales tienen que comenzar su propia disrupción.

Ambas van a comenzar a trabajar en conjunto. Muchas de las cosas que hoy hacemos serán reemplazadas por IA, lo que va a permitir que las personas se enfoquen en generar valor y sigan innovando.

Luis Daniel Arbulú (LDA): El negocio de tecnología de la información (TI) está creciendo año a año. Ya se está dando la migración a la nube. Es una ola que está en banca, salud, gobierno y en sectores industriales. Respecto a cómo va a cambiar el impacto de la tecnología en los próximos años, [hay que tener en cuenta que] aunque desde el 2008 muchas cosas no han cambiado, sí lo ha hecho la infraestructura y la operación de algunos negocios.

Creo que en el futuro muchas interacciones serán parecidas, pero la manera en que se realizarán será más ágil y veloz. Una industria en peligro, por ejemplo, es la del ‘headhunting’, porque toda la información es pública. Las hojas de vida llegarán más rápido y los procesos de evaluación y contratación serán más ágiles.

Alfredo Ramírez (AR): En cuanto a los cambios que vemos para el futuro, hay dos puntos claves para quien va a sobrevivir: la manera en que se adoptará la tecnología y la manera en que se experimentará y trabajará con ella. Las empresas que se quedaron con la forma tradicional de hacer las cosas son las que dejaron de existir cuando llegó la ola [tecnológica]. Las compañías que apuestan por tecnología e investigan –aunque no entiendan cómo eso les afectará– son las que tienen la capacidad de permanecer en el tiempo.

Antes, había industrias que buscaban mantener su ‘know how’ lejos de la competencia y el mercado. Hoy la clave está en la colaboración. Para una start-up la idea es innovar o morir. Creo que esa realidad va a ser la misma para las empresas consolidadas, si no lo es ya. Van a tener que encontrar la forma de coordinar con diferentes actores del ecosistema.

ME: Las empresas nacen y mueren todos los días. Incluso, las leyes para casos de quiebra están mejorando. Esto ayuda a la innovación, porque hay que hacer mejoras para las empresas que apuestan por transformarse. Siendo así, ¿cómo deben ser los planeamientos estratégicos?

LDA: Antes, la tecnología era comprada por el área del TI. Actualmente la compra el área de márketing o la de ventas. El encargado de TI o colabora con el área de negocios o termina siendo relegado. Hace 10 años ibas a la oficina a usar tecnología, pero hoy es a veces el usuario [común] el que tiene lo más avanzado [...] Además, es justamente el usuario quien decide qué tecnología quiere usar.

Desde mi punto de vista, la tecnología de la nube es el cambio más importante de esta década. Antes lo fue el Internet.

CC: Estamos enfocados en satisfacer a nuestros clientes. Una de las cosas que nos ha permitido existir por tanto tiempo es cumplir expectativas y generar relaciones a lo largo del tiempo [...] Hoy, sin embargo, también estamos atentos a contar con el talento adecuado.

Esto porque por un lado tienes que reclutar a personas con cierto conocimiento, y por otro, a mucha gente que tiene experiencia y que busca entrenarse.

La gestión del talento es importante y hay que ver cómo hacerla de manera inclusiva [...] Con el ‘cloud’ es difícil hacer un planeamiento anual. Hay mucha innovación y el mercado es dinámico. Hay que estar conectados con el mercado para ver qué está pasando.

CA: Hay que tener en cuenta que antes la tecnología tardaba en llegar. Hoy esta es casi inmediata, por lo que tenemos que tener cierta capacidad de inversión para capitalizarla. Por ejemplo, se pueden crear laboratorios de investigación tecnológica. Hay que ir un pasito por delante del mercado.

Por otro lado, las personas que saben sobre la nueva tecnología no tienen una larga experiencia o trayectoria. A veces, sobre todo las grandes empresas, son resistentes a trabajar con start-ups que tienen un potencial enorme. Tenemos que aprender a adoptar a la gente que crea la tecnología para poder generar valor en nuestros negocios. De ahí la importancia de estar en las comunidades en las que se encuentra el talento que buscamos. Además, para evitar que cambien de trabajo rápidamente, hay que ver cómo se les capacita.

AR: Nosotros estamos pasando de ser una start-up a una compañía consolidada. Cuando uno comienza una start-up se concentra en encontrar un modelo de negocio estable. Como nosotros ya lo somos, el futuro se resume en dos puntos.

Por un lado está la información de los consumidores. Tenemos mucha data de productos financieros y el comportamiento de los consumidores. Podemos saber quién busca y qué busca, podemos identificar patrones. Esos son ‘insights’ para trabajar con productos mediante alianzas que tenemos con los bancos o compañías de seguros. Si alguien quiere comprar una casa o un carro, quizá después quiera un seguro.

Además, usamos plataformas que no solo capturan esa data, sino que sacan algún ‘insight’. Tiene que ver con cómo conseguir que eso sea trasversal en las compañías. Todo el mundo tiene que tomar decisiones con la data que genera. Antes, el acceso digital era la pantalla de una computadora. Hoy el 60% del tráfico viene del móvil, que a su vez, tiene una penetración significativa. Eso cambia no solo la forma en que brindas información, sino también la manera de dar un servicio