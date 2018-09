Corporate Venturing: ¿Cómo las empresas innovan junto a startups?

La innovación abierta va ganando mayor espacio en las corporaciones latinoamericanas y también en el Perú. Ante los cambios encaminados hacia la transformación digital, la mayor competencia de los mercados y las nuevas exigencias del consumidor, innovar se hace más que necesario.

Si bien antes era parte de un aspecto puntual de algunas áreas de las compañías, ahora la innovación se ha convertido en una herramienta para la transformación en sus corporaciones a nivel de procesos, creación de productos y desarrollo a todo nivel.

Durante el primer CEO Summit Corporate Venturing, algunas de los ejecutivos de las principales compañías que ya han iniciado ese camino contaron sus experiencias sobre cómo ha sido emprender estos cambios y trabajar con startups para ello.

Eduardo Torres Llosa, CEO de BBVA en el Perú, refirió que en la compañía se encuentran en pleno proceso de disrupción creativa, buscando empoderar a su equipo y liberando recursos para protectos grandes. "Nos falta todavía tener una visión interna de empoderamiento, que estamos trabajando. Aún somos lentos para el desarrollo de productos, no por nuestro equipo sino por cómo estamos organizados (por departamentos). Todo eso atenta con la capacidad de innovar", apuntó.

Con ello coincidió Humberto Nadal, CEO de Pacasmayo, quien aseguró que las decisiones a veces son lentas por la estructura jerárquica que existe en las compañías. Tener gente joven en la organización, sin duda, ha sido un punto a favor hacia la innovación, comenta. Para Nadal, es mejor empezar a innovar cuando no tienes la obligación para tener la flexibilidad de probar y no buscar el win-win inmediato.

:El evento fue realizado el 20 de septiembre y fue organizado por Wayra.

"La innovación debe venir desde arriba, de la cabeza y debe contar con objetivos claros antes de buscar una asociación", apuntó Fernando Correa, CEO de Saga Falabella en el país. Para el ejecutivo, no tiene mucho sentido tener a un socio, una startup si no se tiene claro lo que se quiere cambiar.

Para ello, remarcó la necesidad de traer a un especialista externo que dirija la transformación: un chief transformation officer, quien será un facilitador del proceso y desarrollará otras alternativas necesarias para el cambio. "La gente naturalmente no quiere cambiar, hay que trabajar en eso. Es un proceso largo pero absolutamente necesario", afirmó.

ASOCIACIONES DE VALOR

Por su parte, Pedro Cortéz, quien lidera la operación de Telefónica en el Perú, contó algunos de los avances que Telefónica ha tenido en ese sentido. La compañía, ha incluido a un par de startups (incubadas en Wayra) para dinamizar sus procesos. Un caso claro fue Coolky, la startup orientada a ser una plataforma de pago POS a través del celular. "Nosotros tenemos todo el proceso de recargas de Movistar con Coolky y desde octubre tendremos los pagos de la app familia (teléfono fijo, celular, cable e internet) con ellos", adelanta el ejecutivo en el evento, que concitó la atención de gran número de empresarios.

Cortéz destaca que además de la estrecha relación desarrollada con Coolky, otras empresas de telecomunicaciones también la utilizan. Similar situación con la startup Quantico, que le permite monitorear los resultados de sus campañas digitales y que fue gravitante el año pasado durante el Fenómeno de El Niño. "Nos permitió ordenar las principales incidencias con nuestros servicios y localización exacta", relató durante el Summit.

Jaime Graña, CEO del diario El Comercio, agregó que la innovación también trae transformaciones en el aspecto transaccional. Por ello, el grupo innovó con la creación de Pago Efectivo, una plataforma alternativa de pago, que hoy se encuentra en proceso de escalamiento. "Desde su creación hasta ahora, se ha convertido ya en parte del ecosistema bancario. Entre 4% y 5% de nuestras transacciones por internet son a través de esta plataforma", comenta. A raíz de ello, indica que están en la búsqueda de otras asociaciones. Graña cuenta que están viendo varias stratups, una de ellas una israelita que les permita generar mayor monetización.

Aunque existen muchas experiencias exitosas, los ponentes remarcan que no se obtiene siempre un win- win inmediato, la innovación requiere de dinamismo. "No hay que sobreponderar la cultura del éxito , debemos entener que es una forma de emprendimiento distinto", comentó Nadal. Por su parte, Graña señaló que no todas las experiencias son exitosas, a veces hay que probar varias veces hasta obtener el resultado deseado.