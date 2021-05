Conforme a los criterios de Saber más

Hace un año, muchos trabajadores se vieron obligados a trasladar su oficina a un espacio de sus hogares, debido a la pandemia. La comodidad de estar en casa, permite tener un ambiente algo más distendido que en el trabajo. Bajo ese contexto, ¿qué códigos de vestimenta se deben seguir al estar en una reunión virtual de trabajo?

Natalie Bourcher, asesora y coach de imagen y personal shopper, comentó que lo más importante es lo que proyectas de adentro hacia afuera. Por ello, hizo una lista con consejos a tomar en cuenta para salir bien librados del Zoom/Meet/Teams corporativos.

Sin pijama

Desde que empezó el home office, la asesora promueve que se debe seguir una rutina: levantarnos, hacer deporte y vestirnos. Porque cuando te cambias, el estado de ánimo cambia y se puede ser más productivo. Pero si te quedas con pijama, el estado de ánimo decae. “Una frase que siempre digo es: ‘Cuando uno se ve bien, se siente bien y cuando uno se siente bien, puede lograr cualquier cosa que se proponga’”.

Comodidad

Si bien es clave quitarse el pijama, puedes estar más cómoda del torso para abajo, “no necesitas el pantalón apretado y los tacos”, dijo Bourcher. En la parte de arriba sí es importante tener algo bonito, bien planchado y jugar con los accesorios, pero se debe cuidar que no sean tan grandes. Y de preferencia evitar los escotes muy pronunciados.

¿Formal o informal?

La vestimenta también dependerá del tipo de empresa en la que trabajas, si el ambiente es formal o más bien informal. Por ejemplo, “si es un estudio de abogados y las personas iban en terno antes de pandemia, se podría bajar dos escalones, por ahí que no te pones terno, pero sí una camisa, y posiblemente hasta la corbata la puedes sacar”, señala. Hay que recordar que las personas comunican a través de su vestimenta.

Con tiempo

Cuando Natalie ofrece asesoría online, una de las indicaciones que da, por ejemplo, es que no pueden estar frente a cámara en una reunión virtual con el cabello mojado, porque significa que te acabas de levantar. Dice mucho de uno, porque da la impresión que no has tenido tiempo de cambiarte ni de organizarte.

Asesora de imagen Natalie Bourcher ofrece consejos para vestir en teletrabajo.

Perfume para el Zoom

Perfumarte te levanta el ánimo, y si hueles bien te sientes bien, es como la aromaterapia.

¿Qué color me pongo?

Otro punto importante que detalló la coach de imagen es que al hacer home office no es recomendable vestirse con muchos estampados, porque pueden distraer. Hay que usar colores neutros, limpios y de preferencia un solo color. El azul da tranquilidad, por ejemplo, y hay que evitar el negro. Los colores fuertes como el rojo es agresivo, pero significa que uno está con energía, y eso puede ser bueno para el que está al otro lado de la cámara.

Luz ideal

Otro tip para la reunión virtual es que nunca debes ponerte a contraluz, y tampoco usar luz directa porque genera brillo y no se ve bien. Hay que buscar un sitio con la luz adecuada, y evitar el desorden visual, como tener un cuadro detrás que distraiga mucho. Se debe tratar de mantener espacios limpios y neutros.

No al fondo virtual

Durante una videollamada no es recomendable usar los fondos virtuales. “Siento que es poco profesional. A menos que tengas el logo de tu empresa como fondo. Pero dice mucho, porque no dejas ver tu entorno o da la sensación que quieres ocultar algo y puedes generar especulaciones”, apuntó.

A dar la hora

En cuanto a accesorios, para los hombres usar gemelos puede ser demasiado, pero un reloj sí va bien. Según Bourcher, una de las maneras como los hombres demuestran poder es con el auto y el reloj. “Si tienes una reunión con el CEO y quieres generar impresión, puedes ponerte un reloj fino. Son códigos de hombre”.

VESTIMENTA COMO FORMA DE EXPRESIÓN

En tanto, Stephanie Eyzaguirre, Brand Manager de Banana Republic en Perú (con tiendas en Larcomar, Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry), sostuvo que una vestimenta adecuada para reuniones de trabajo virtual genera un impacto porque es una forma de expresión. “Puede ayudar a proyectar seguridad, credibilidad, entre otros, pero obviamente esto solo complementa la personalidad o actitud de la persona, que es lo más importante”, refirió.

Acotó que si bien es cierto, al inicio del trabajo remoto se dejó un poco de lado la ropa debido a los múltiples cambios a los que se tuvieron que adaptar las personas, hoy por hoy sigue siendo esencial, no por los que están del otro lado de la pantalla, sino por uno mismo.