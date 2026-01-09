Directorios aceleran toma de decisiones y prioridades se redefinen, ¿qué priorizarán este 2026 y por qué hay mayor rotación de los CEO?

La presión de un entorno incierto y dinámico, marcado por la disrupción digital, los cambios regulatorios y una economía volátil, está redefiniendo la toma de decisiones en las organizaciones desde los niveles más altos de su estructura jerárquica.

Estos cambios obligan a las juntas directivas a actuar con mayor rapidez y a replantear sus estrategias para alcanzar el objetivo de crecimiento. Para dimensionar esta transformación, Cornerstone elaboró la Encuesta Regional de Directorios 2026 con la participación de más de 500 miembros de juntas directivas en América Latina; el 27% de los encuestados son peruanos.

El informe revela que las juntas directivas se adaptan a la exigencia de decidir con rapidez y fundamento, y reducen el peso exclusivo que antes tenía la visión estratégica de largo plazo, conectándola ahora con decisiones más inmediatas y concretas. De este modo, el 62% de las juntas directivas se reúne mensualmente, reduciendo entre 30% y 40% el tiempo de toma de decisiones y pasando de procesos que tomaban meses a decisiones que hoy se adoptan en semanas.

“El 86% de los directorios ha incrementado su nivel de actividad y seguimiento sobre riesgos, estrategia y resiliencia organizacional, lo que se traduce en una mayor frecuencia de reuniones y ciclos de decisión más cortos. Los directorios más efectivos hoy son aquellos capaces de actuar con mayor agilidad y capacidad de respuesta”, comenta Diego Cubas, CEO de Cornerstone Perú y presidente de Cornerstone Latam. Este cambio no implica que las juntas se involucren en la operación diaria, sino que refuerzan su rol como órganos de decisión informada que conectan la visión de largo plazo con acciones concretas.

En vista de esta mayor celeridad, el estudio también revela que, en un 75% de los casos, las reuniones de las juntas directivas tienen como objetivo principal definir la estrategia de la organización, pero también asegurar su permanencia en el tiempo como una de sus responsabilidades centrales. Como ejes de esta estrategia se plantean nuevas prioridades: las principales están enfocadas en crecer o expandirse, pero también en afrontar y gestionar riesgos complejos marcados por la coyuntura política de cada país y por los marcos regulatorios.

La inteligencia artificial (IA) y la transformación digital se convierten en otras de sus prioridades para este año, en línea con el peso creciente de las tecnologías emergentes, la ciberseguridad y la regulación dentro de la agenda de las juntas directivas. De cara al 2026, el 69% de los directorios prioriza el crecimiento y la expansión, seguido por la gestión de riesgos complejos de tipo político y regulatorio (52%) y la transformación digital y tecnologías emergentes, incluida la IA (48%), lo que confirma que el foco estratégico se concentra en competir, protegerse y modernizarse. [ver infografía].

No obstante, la inmediatez eclipsa lo importante: aunque la sostenibilidad, la responsabilidad social y la diversidad habían ganado espacio en la agenda de los directorios, el estudio de Cornerstone muestra que implementar estrategias de sostenibilidad solo representa un reto para el 27% de los encuestados y gestionar la diversidad y la inclusión para el 7%. Este rezago contrasta con el reconocimiento de que el cambio climático y la sostenibilidad son críticos para el éxito de largo plazo, pero aún con un peso limitado en la gobernanza efectiva.

En términos de conocimientos, las juntas directivas enfrentan brechas significativas en temas clave para la nueva agenda empresarial. Más del 60% reconoce falta de conocimiento en IA y su impacto en el negocio, y más del 50% admite vacíos en ciberseguridad y privacidad de datos, mientras que asuntos como el cambio climático, la sostenibilidad y la diversidad son percibidos con menor nivel de brecha, lo que sugiere una posible subestimación de su complejidad técnica y estratégica.

Rotación de los CEO

En la misma línea, Luis Leey, socio y CEO de Amrop Perú —firma especializada en la búsqueda y evaluación de talento directivo— comenta que, ante esta celeridad, las juntas directivas tienen menor tolerancia a los errores por parte de los gerentes generales y CEO. Por lo mismo, solo en 2025 la rotación de estos altos mandos fue de 15% en grandes empresas con facturación por encima de US$ 500 millones, y el tiempo de permanencia promedio en estas organizaciones es de 4,5 años.

“Todas esas empresas grandes tienen directorios y, a mayor facturación, los directorios tienen también menor tolerancia a las desviaciones, decisiones equivocadas o caídas de ventas. Ahí no hay tanto paternalismo. Entonces, cuando hay que hacer cambios estratégicos, las empresas grandes no se demoran. Si cambió la coyuntura, como tienen buena gobernanza, el cambio será más rápido”, comenta Leey a Día 1.

Energía y Oil & Gas es el sector donde el tiempo de permanencia es menor (4 años). En contraste, los rubros de la Agroindustria, Bebidas y Alimentos tienen gerentes generales con tiempos de permanencia promedio que oscilan entre 8 y 8,5 años.

Año electoral

Para este 2026, siendo un año electoral, Diego Cubas, de Cornerstone, destaca una mayor atención de las juntas directivas en los planes estratégicos de su empresa y un mayor énfasis en contar con líderes que entiendan bien la dinámica local y puedan anticiparse a posibles cambios.

“El directorio tiene como una de sus principales responsabilidades nombrar al CEO de la compañía, por lo que tendrá que ser cuidadoso en analizar cuál es el CEO que realmente necesita”, precisa.

La convivencia entre la Generación X, los Millennials y la Gen Z está transformando las dinámicas laborales y exigiendo nuevos estilos de liderazgo más empáticos, flexibles y digitales. Foto: Cortesía.

En este sentido, Leey, de Amrop, agrega que los altos mandos deben aprovechar lo que ofrece la IA y estar actualizados respecto de los desafíos que trae la coyuntura geopolítica, tanto local como externa. En un contexto donde las juntas valoran cada vez más la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de adaptación, cerrar las brechas de conocimiento y equilibrar lo urgente con lo estructural será determinante para sostener la competitividad y la resiliencia de las organizaciones en la región.