Nuno Lopes Alves, presidente regional en América Latina y el Caribe de Visa

Lopes Alves sucede a Eduardo Coello, quien asume el cargo de Chairman para la región. Tras haber ocupado la gerencia general de Visa en Brasil, el ejecutivo aportará a su nuevo rol más de 25 años de experiencia en banca, pagos y consultoría.

Ignacio Pascual, gerente general en Perú y Ecuador de SAP

Pascual cuenta con más de dos décadas de experiencia en áreas como márketing, ventas y transformación digital. Desde su nuevo rol, será responsable de liderar la estrategia de crecimiento de SAP en ambos países.

Alberto Indacochea, Director general en Perú de Salesforce

Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, Indacochea liderará la consolidación de las operaciones de la compañía en el mercado local y el impulso de soluciones de transformación digital e inteligencia artificial.

Karla Bermúdez Ormeño, Gerenta general adjunta de Los Andes

Bermúdez es ingeniera industrial por la Universidad de Lima y MBA por Purdue University. Previamente, la ejecutiva se desempeñó como gerenta general de Seguros Falabella.

Juan Pedro Aramburu, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR)

El Country Director de la compañía Zelestra Perú asumirá la presidencia del gremio para el período comprendido entre setiembre de este año y marzo del 2028.