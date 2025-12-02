El reconocido empresario peruano Estuardo Masías Marrou, conocido como ‘Tayo’ Masías, fundador de La Calera, falleció este martes 2 de diciembre durante la mañana en la ciudad de Lima.

“Con profundo dolor, la familia La Calera lamenta el fallecimiento de nuestro fundador”, se lee en un comunicado de la compañía peruana. “Extendemos nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a toda nuestra comunidad”, detalla la empresa.

El aporte de Masías Marrou (1940-2025) a la industria agro y al mundo de la avicultura en nuestro país es invaluable: el empresario construyó los cimientos para que se constituyera una de las productoras de huevos más grandes de Sudamérica, con más de 300 toneladas de huevos producidos en el país y más de 4.500 hectáreas de terreno en diversos puntos del territorio nacional.

Fotografía tomada en Lima, el 29 de agosto del 2019. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR

De hecho, ‘Tayo’ Masías no inició su trayectoria empresarial con un interés particular sobre el mundo avícola. Mucho menos con la visión de fundar La Calera: entre algunos datos que se pueden destacar sobre su trayectoria, está la adquisición que hizo de su primer terreno durante su juventud, en la década de los sesenta, con una extensión de 1.000 hectáreas ubicadas en la localidad de Chincha.

Desde ahí, según documenta el diario Gestión, Masías se planteó dedicarse a la producción de algodón, en una época de alta demanda. Tras haber estudiado Agronomía en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Masías estudió un Master en la Universidad de California Riverside en Estados Unidos, con el objetivo de perseguir una de sus pasiones profesionales: especializarse en cítricos, y más adelante, cultivar mandarinas en los terrenos que operaba.

Sin embargo, la vida tendría otros planes para Masías. Con la reforma agraria, tras la llegada de Juan Velasco Alvarado, Masías perdió sus terrenos y casi todo su capital.

Es entonces cuando, ante la adversidad y con espíritu de lucha, el empresario decidió incursionar en el negocio de la crianza de pollos; un rubro en el que asumió grandes retos y dificultades en medio de la crisis económica que afectaba al país (en especial durante el primer gobierno de Alan García), y, posteriormente, en medio del asedio por el terrorismo. Fueron épocas en las que Masías fue amenazado, incluso, por miembros de Sendero Luminoso.

Sin tener la intención de darse por vencido, ‘Tayo’ Masías perseveró y empezó a vender los huevos de las gallinas con las que contaba. Este fue el punto de partida para lo que hoy se conoce como La Calera, desde donde el empresario impulsó grandes innovaciones en la agroindustria.

Durante su vida, Estuardo ‘Tayo’ Masías Marrou fue reconocido con el premio IPAE 2018 por su trayectoria empresarial. En el rubro agroindustrial, se le reconoce, también, como un pionero en mejoras en riego, diversificación frutícola y manejo avícola, y se le recuerda, asimismo, por la apuesta constante por capacitar a sus trabajadores y familia, que continúa con su legado.