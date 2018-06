Las firmas con las mejores prácticas de equidad de género en Perú

Si bien las empresas ahora cuentan con más políticas para promover la equidad de género, todavía son pocas las que se plantean indicadores que midan sus avances. Esa fue la conclusión de la cuarta edición del ránking PAR, elaborado por la empresa social Aequales, que mide la equidad de género y la diversidad en las empresas privadas, públicas y pymes.



Este año, 180 organizaciones participaron en el diágnostico anual —el año pasado fueron 141 empresas—, siendo el primer año en que las pymes se incluyen en el estudio. A través de la Asociación PYME Perú se logró recopilar la información de 20 pymes.

El estudio tomó en cuenta cuatro dimensiones: gestión de talento (25%), estructura organizacional (20%), gestión de objetivos (30%) y cultura organizacional (25%).

En conversación con El Comercio, Andrea de la Piedra, CEO de Aequales, destacó que se ha visto una evolución en cuanto a implementar políticas y objetivos para enfrentar la equidad de género, pasando de 43% a 64% empresas en solo un año.

Por ejemplo, señaló que el 31% de las empresas tienen como indicador la disminución de rotación de mujeres, el 44% mide el aumento de mujeres con potenciales altos y el 27% cuenta con cuotas de género para cargos de dirección.

Sin embargo, resaltó que las políticas de equidad de género no siempre están acompañadas de programas para promover el liderazgo femenino o involucrar a los hombres en la problemática.

"Hemos visto que solo 37% de las empresas del sector privado tienen algún programa de liderazgo femenino y 35% tienen prácticas para trabajar con los hombres e involucrarlos en el tema", explicó.

Pero resaltó que se ha observado que más empresas están destinando parte de su presupuesto en gestionar tareas de diversidad y equidad de género. Este año, el 60% de las empresas contaron con un presupuesto designado, frente al 47% registrado en el 2017.

Solo 35% de las empresas tienen prácticas para trabajar con los hombres e involucrarlos en el tema

RETOS PENDIENTES

De la Piedra alertó que de las 93 empresas privadas que cuentan con un directorio en el Perú, 29 (31%) no tiene ninguna mujer en su junta directiva. De hecho, solo seis empresas del ránking tienen igual número de hombres y mujeres.

Esta tendencia se replica de diferentes formas: en el sector privado, las contrataciones en posiciones de liderazgo siguen siendo mayoritariamente masculinas; mientras que en el sector público, se han visto avances respecto al ascenso de personal femenino.

El estudio muestra que 59% de los ascensos en subgerencias del sector privado se le otorga a los hombres; en cambio, la cifra en el sector público es de 18%.

"Hay entidades públicas que se están planteando un Comité de Igualdad, que es un tema transversal a la organización, o armar un plan de trabajo", explica.

Otro tema pendiente, añade la CEO de Aequales, es el de la brecha salarial. El estudio muestra que 78% de las empresas privadas cuentan con este problema, en el que los hombres ganan 25% más que las mujeres.

"El tema de flexibilidad es importante, los premisos de paternidad, también el tema de como prevenir el acoso. Eso hace que la cultura organizacional sea más justa para las mujeres", comenta.

NO TODO SON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA

"No se trata solo de la intención, sino de qué estás haciendo en la práctica", dice De la Piedra. Esta frase no solo se dirige a las empresas, sino a los trabajadores que, aún con políticas flexibles, no las aprovechan por un problema más social que de la empresa.

Por un lado, Profuturo AFP, segundo lugar del ránking de las empresas de 200 a 1.000 colaboradores, implementó un programa de 'soft landing'. Este permite que tanto los hombres y mujeres puedan incorporarse de manera 'suave' al trabajo durante el primer año de nacido de su niño.

Profuturo AFP señaló a El Comercio que el piloto implementado de 'soft landing' podría ser replicado en otras empresas del grupo Scotiabank.

"Ellos escogen o un día completo o dos medios díaas para que esten en su casa trabajando", señala Lila Soto, gerente del área de capital humano y responsabilidad social de Profuturo AFP. Sin embargo, añade, los hombres inicialmente no aprovechaban de este beneficio

" Los hombres al principio no querían aceptar pero al final se atrevieron. Los hombres, decían que no necesitaban, si al final tienen a su esposa en casa (...) Ya de ahí lo empezaron a aprovechar cuando sus esposas se reincoporaban al trabajo", explica Soto.

Sencico, la entidad nacional que capacita a la industria de sector construcción, también conoce de cerca este escenario; además de reconocer la relevancia de implementar medidas en un sector donde se siente más la violencia de género.

La Comisión Institucional para la Igualdad de Género de Sencico apunta a reducir la brecha de género en el sector construcción.

Este año, el ránking PAR le otorgó un premio especial por contar con las mejores prácticas laborales en el sector público, como trabajar un plan de actividades anuales, y contar con tres directivas; una de ellas relacionada a cerrar la brecha de género.

"Una de nuestras directivas es exclusivamente de prevención y atención al acoso sexual, a nivel laboral y de la Escuela. No hemos tenido casos, pero contemplamos los mecanismos. Puede ser que es un proceso que todavía no conocen; este es nuestro reto para este año", comentó Patricia Zanabria, presidenta de la Comisión Institucional para la Igualdad de Género de Sencico.

Este año añadirán una directiva para mejorar la licencia de paternidad y maternidad de sus trabajadores, añade Zanabria.



El estudio de Aequales fue elaborado junto a la Cámara Oficial de Comercio Española y Perú 2021. En esta cuarta edición también colaboraron la Universidad del Pacífico, el Ministerio de la Mujer, la Bolsa de Valores de Lima, Tribal 121, El Dorado, Aperhu Wit Perú, Asociación PYME Perú, Confiep, Cavali y Comunica Ideas.