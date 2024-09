El gobierno está próximo a dar un giro de 180 grados en su política energética. Hoy El Comercio supo por diferentes fuentes que la presidenta Dina Boluarte decidió bajarle el dedo al directorio en pleno de Petro-Perú, presidido por Oliver Stark. Esto, después de la visita que tres polémicos personajes hicieron a su despacho el pasado 28 de agosto en horas de la tarde.

Nos referimos a Pedro Chira, ex presidente de Petro-Perú, a Óscar Vera, ex ministro de Energía y Minas y lider sindical de la empresa petrolera, y a Enrique Bisetti, ex viceministro de hidrocarburos y ex asesor del cuestionado Hugo Chávez Arévalo (mandamás de Petro-Perú durante el gobierno de Pedro Castillo).

Los tres, según fuentes consultadas por este Diario, habrían sido recompensados con altos cargos en la petrolera estatal y en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Así, trascendió que Pedro Chira volvería a liderar los destinos de Petro-Perú, como ya lo hizo entre abril de 2923 y julio de 2024, fecha en la cual fue obligado a renunciar por este Gobierno. Esto, por “mentir a los miembros del Consejo de Ministros”, según denunció a este Diario el actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista (28 de febrero del 2024).

En lo que respecta a Oscar Vera, se supo que pidió y habría obtenido la gerencia general de Petro-Perú, empresa a la que siempre estuvo ligado mientras fue titular del Minem, lo que representa un conflicto de interés que nunca fue investigado por la Contraloría de la República.

Enrique Bisetti, por su parte, iría al Minem como viceministro de hidrocarburos, un cargo que ya ocupo dos veces: una durante el gobierno de Pedro Castillo y otra en la actual administración.

Estas movidas ocurren pocos días después de que el directorio de Petro-Perú encarase al Gobierno por su falta de determinación para aprobar medidas que aseguren la sostenibilidad de la empresa, inmersa en la peor crisis financiera de su historia.

“El Gobierno no se puede quedar en el limbo. La política del avestruz no sirve”, declaró Oliver Stark a este Diario, horas antes de sostener una trascendental reunión con el gabinete de ministros el 28 de agosto por la noche.

Trascendió que en esa reunión el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, estalló contra Stark por su actitud confrontacional.

Consultado sobre estas movidas, César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, manifestó que Chira, Bisetti y Vera son las “personas menos apropiadas” para dirigir los destinos del sector hidrocarburos, pues durante su gestión “la estatal registró pérdidas por US$1.000 millones”, solo en el 2023.

“Una decisión de este tipo demuestra que estamos ante ministros y viceministros del MEF y el Minem sometidos a los caprichos presidenciales”, indicó.

Fuentes del sector energético comentaron a este Diario que la decisión del Ejecutivo estaría influenciada por “el ala nacionalista” y tendría como uno de sus objetivos forzar la renuncia del ministro Mucho, quien viene exhibiendo una intensa actividad promoviendo la inversión privada en minería y energía.

Ejemplo de ello es su decisión de ofrecer en licitación los lotes petroleros de Talara que el Minem otorgó a Petro-Perú a fines del 2023, cuando Óscar Vera lideraba los destinos del ministerio.

Cabe resaltar que en ese entonces Vera ejercía una doble función como ministro y empleado de Petro-Perú, pues solo se encontraba de licencia en la empresa. De hecho, al retornar a esta, continuó sus labores como gerente de refinación en Iquitos, según consta en su cuenta de Linkedin.

Hoy se supo también que el Ejecutivo habría comunicado ya a Oliver Stark y a su directorio la decisión de removerlos de sus cargos.