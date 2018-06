¿Hay inclusión de la población LGBT+ en las empresas?

PwC publicó el informe "Out to Succeed: Realising the full

potential of LGBT+ talent", basado en una encuesta realizada a 231 empleados LGBT+ de todo el mundo, quienes fueron identificados por sus empleadores como de alto rendimiento o individuos con potencial de liderazgo.

A continuación los principales resultados del estudio:

BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN

​► Acceso a un nuevo mercado: El poder del gasto global de los consumidores LGBT+ está estimado en más de US$ 5 billones, según LGTB Capital.

► Posiciona la marca: 78% de personas LGBT, sus amigos y familiares señalan que se cambiarían a una marca que sea amigable con la comunidad LGBT.

► Atraer talento: Más del 80% de personas LGBT+ considera que las políticas de diversidad, igualdad e inclusión son factores determinantes al optar por un empleo, según la investigación de PwC.



► Rendimiento de las acciones: Las compañías que han creado carteras para invertir en empresas amigables con la comunidad LGBT+ han mostrado un rendimiento superior al mercado.

EMPLEABILIDAD

Por otro lado, más del 90% de empleadores considera que los trabajadores LGBT+ que son abiertos respecto a su identidad en el trabajo tienen un mejor rendimiento.

Asimismo, más del 60% de trabajadores LGBT+ considera que ser abierto respecto a su identidad ha mejorado su desempeño en el trabajo y su relación con los clientes.

Más del 60% de empleadores tiene un programa específicamente enfocado en reclutar talento LGBT+. Sin embargo, solo un 35% de trabajadores sabe que existe.

Cerca del 60% de empleadores genera acciones para crear una ruta hacia la gerencia senior para personas LGBT+.

REALIDAD GLOBAL

Según el informe publicado por PwC, existen cinco formas para convertir la igualdad en una realidad global:

En primer lugar, se debe establecer un tono adecuado de comunicación que empiece desde arriba. Es decir, comprometiendo a los CEO.

Así como, se debe implementar caminos claros para el desarrollo de carrera de los trabajadores LGBT+.

En tercer lugar, se menciona que es fundamental abogar por la igualdad.

En cuarto y quinto lugar, respectivamente, se debe construir redes de aliados y empoderarlas, y crearse comunidades inclusivas.

INDUSTRIAS

Cuando se les preguntó a los encuestados en qué sectores de la industria no se sienten bienvenidos, mencionaron: defensa (28,6%), energía, utilidades y minería (23,8), ingeniería y construcción (20,3%) y manufactura industrial (20,3%).