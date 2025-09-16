Pierina Ruiz de Somocurcio, gerente general de Credicorp Capital SAF

Ruiz de Somocurcio cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Su trayectoria combina una sólida visión estratégica con una capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y proyectos de alto impacto.

Jorge Lazarte, gerente general de Plaza San Miguel

El socio de Payet, Cauvi y Pérez Abogados asumió interinamente el cargo con el objetivo de reforzar la solidez institucional del centro comercial. Cuenta con trayectoria en el sector ‘retail’ y asesoría empresarial.

María Paz Oliva, Chief of Staff de Pacífico Salud

Oliva es MBA por Columbia Business School y administradora de empresas por la Universidad del Pacífico. Cuneta con trayectoria internacional en la industria de servicios financieros en empresas de Perú, México y Estados Unidos.

Macelo Bernandino, director en América Latina de Indra Group

El licencia en Economía cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la industria tecnológica. Desde su incorporación a la empresa en el 2012, ha asumidos distintas responsabilidades ejecutivas.

Diana Puga, gerente de negocios de Albamar Grupo Inmobiliario

Arquitecta con Maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras en Inmobiliarias. Cuenta con más de diez años en el sector diseñando y gestionando proyectos inmobiliarios.