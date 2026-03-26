Resumen

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Manuel Antonio García Miro asume la presidencia del Directorio del Grupo El Comercio. (Foto: GEC)
Manuel Antonio García Miro asume la presidencia del Directorio del Grupo El Comercio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La semana pasada, la Junta General de Accionistas de la Empresa Editora El Comercio designó al nuevo Directorio de la corporación para el período 2026-2029.

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