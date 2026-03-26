La semana pasada, la Junta General de Accionistas de la Empresa Editora El Comercio designó al nuevo Directorio de la corporación para el período 2026-2029.

Hoy, se formalizó la elección de Manuel Antonio García Miró Bentín como presidente del Directorio, quien estará acompañado de Miguel Aramburú Álvarez Calderón en la vicepresidencia.

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Conforman también el Directorio Sandra Benavides Miró Quesada, Araceli Escalante Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada, Helena María Gereda Pardo, María Luisa Miró Quesada Dudek, Nora Miró Quesada Woll, Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada y dos directores independientes de reconocida trayectoria, María Jesús Hume Hurtado y Diego Jesús Peschiera Mifflin. De los once miembros, se destaca una mayoría femenina.

Manuel Antonio García Miró Bentín cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el medio periodístico. Es comunicador, editor y fotoperiodista. Se ha desempeñado como Editor Central del Área Gráfica de El Comercio y ha participando en proyectos de rediseño de las plataformas del Diario y de reingeniería del área de Redacción. Ha sido miembro del Directorio de Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (2014-2017), Plural TV S.A.C. (2014-2017), Servicios Especiales de Edición S.A. (2008-2014) y Prensa Popular S.A.C. (2012-2014). Asimismo, ha formado parte de los Consejos Consultivos Editoriales del diario El Comercio, Prensa Popular S.A.C. y Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.