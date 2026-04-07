Cannes Lions se ha consolidado como un espacio clave para entender hacia dónde va el marketing a nivel global. En esa línea, ANDA impulsará iniciativas para acercar estos aprendizajes al mercado peruano, generar espacios de encuentro en torno al festival y explorar oportunidades para el desarrollo de talento. Marysienka Miró Quesada, representante de Cannes Lions en el Perú, reflexiona sobre la evolución del país en el festival y su relevancia para las marcas.

- Desde tu rol como representante de Cannes en el país, ¿qué evolución has visto en la participación peruana en los últimos años?

Desde el primer León de Cannes para Perú en el año 1999 al día de hoy, ha habido una gran evolución y crecimiento en la participación del Perú. En 2024, que fue un gran año, Circus Grey ganó un Grand Prix y 8 Leones con una idea para Cemento Sol que logró destacarse como la tercera idea más premiada del mundo en los últimos 3 años. También ganaron Leones ese año Fahrenheit DDB, Boost, VMLY&R y Backus AB INVEB con Publicis Perú. Y el año pasado, Perú nuevamente ganó 8 Leones, incluyendo 2 oros para Fahrenheit DDB y Circus Grey respectivamente. Las inscripciones de piezas peruanas al festival fueron: 201 en el año 2022, 273 en el 2023, 125 en el 2024 y 228 en el 2025, producidas por un total de 72 agencias publicitarias peruanas que decidieron competir en Cannes Lions.

- ¿Qué significa hoy para una marca o agencia peruana estar presente en Cannes?

Ganar un León en Cannes es como ganar un Oscar de La Academia. Es el premio y reconocimiento a la creatividad, eficacia e innovación más alto que existe. Una agencia y una marca que ganan en Cannes se convierten en los referentes y en la inspiración para marketeros y publicistas de todo el mundo en los próximos años. La presencia de Perú en Cannes Lions es considerada muy eficiente por la relación premios por inscripción.

LIMA, PERÚ - JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025: Evento que conmemora a los ganadores peruanos de los premios de publicidad de Cannes. 18 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

- ¿Qué diferencia a una pieza “localmente exitosa” de una realmente competitiva en el escenario global?

Un punto muy importante para que una idea local destaque en Cannes es saber contar muy bien el contexto o background del reto para la marca. Porque debemos considerar que los jurados de Cannes están compuestos por profesionales de todas partes del mundo y de realidades muy distintas a las nuestras. Otro aspecto importante es saber demostrar la escalabilidad que puede tener la idea o la solución, no solo para Perú, sino también para el mundo.

- ¿Cuáles han sido las lecciones más importantes que dejó la performance peruana en ediciones anteriores?

Las ideas peruanas que más destacaron en Cannes Lions en los últimos años han sido soluciones simples y disruptivas para problemas muy diversos; tanto del lado comercial como también de impacto social. Son ideas que no apelan a ningún desarrollo tecnológico muy sofisticado, pero sí son muy audaces y claras.

- Hoy se habla mucho de creatividad con impacto en negocio. ¿Crees que los anunciantes peruanos están entendiendo Cannes desde esa perspectiva?

Totalmente, hace ya varios años Cannes Lions dejó de ser un festival exclusivamente de creatividad. Hoy los principales protagonistas son los anunciantes y las marcas. Porque han entendido que el motor del negocio está en la creatividad y la innovación. Hoy la publicidad se hace para éxito en los negocios y ganar Cannes simultáneamente.

- ¿Qué le falta al mercado peruano para que la creatividad sea una conversación estratégica dentro de los directorios?

Participar y asistir al Festival de Cannes. Es realmente inspirador y revelador escuchar a grandes líderes de marcas como Google, Unilever, AB InBev, Amazon, Tesla, etc. y entender cómo la creatividad transformó no sólo la comunicación y el marketing de sus negocios, sino también el core o su esencia misma, logrando mayores eficiencias y engagement con sus públicos.

- ¿Por qué crees que es importante que los anunciantes peruanos sigan de cerca lo que ocurre en Cannes?

Porque Cannes nos abre todo un mundo de tendencias y vanguardia en diferentes categorías de negocios que están revolucionando el mundo. Puedes aprender cómo está evolucionando la categoría de automóviles o la de cosmética. La categoría de retail o la de bebidas. Cómo logran las marcas más exitosas del mundo tener mayor cercanía e impacto en un público joven, cada vez más diverso y fragmentado. En fin Cannes Lions nos da la oportunidad de escuchar a los grandes gurús del mundo del marketing, y también a líderes empresariales mundiales en Media, AI, etc; así como personalidades de gran renombre de la política y el cine. Todos en un solo lugar y por una semana, del lunes 22 al viernes 26 de junio y, como siempre, en Cannes, Francia.

- ¿Dónde ves una oportunidad para que Cannes tenga mayor impacto en el ecosistema empresarial peruano?

Sería interesante generar un espacio en donde los anunciantes y agencia peruanas que destacaron en los últimos festivales de Cannes nos cuenten sus experiencias y aprendizajes para compartirlos con todo el gremio y el público interesado. Creo que ese evento podría ser revelador e inspirador para muchos CMOs de nuestra industria.

- Si tuvieras que darle un argumento de negocio a un CMO peruano que aún no participa en Cannes, ¿cuál sería?

Cannes Lions es un foro de inteligencia de mercado en tiempo real que dura una semana. Allí podrán ver las mejores campañas, tecnologías y enfoques que van a impactar e impulsar el negocio hacia adelante en LATAM en los próximos 2-3 años. Entenderán de primera mano como marcas líderes globales como Apple, Coca Cola, Adidas, etc. ganan negocio significativamente gracias a la creatividad. Harán también mucho networking con los mejores CMOs del planeta. En resumen, Cannes Lions no es un festival, es un lugar donde se define cómo se va a hacer el marketing rentable en los próximos años.