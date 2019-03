Mujeres líderes: 10 mujeres ejecutivas cuentan su historia de éxito

El empoderamiento de la mujer ha crecido en muchas empresas a lo largo de los últimos años. En Lima el 27% de las empresas, según GRM, equilibra la contratación de hombres y mujeres, pero solo un 19% ve ese balance en los cargos altos. En el día de la mujer, aquí el testimonio de 10 ejecutivas que escalaron a esas posiciones.

Adriana Giudice - Gerenta general de Austral

“Lo más retador es el balance familia-trabajo”

Adriana Giudice afirma que en la empresa se ha creado un comité de género que revisa las políticas de la empresa a fin de verificar que no se generen desventajas.

El aspecto más retador en el desarrollo profesional de las mujeres ejecutivas está en encontrar el balance familia-trabajo. Yo me inicié en un estudio de abogados, donde los horarios suelen ser muy extendidos y las oportunidades de participar en operaciones importantes nos generaban conflictos que no tenían los varones.

Desde Austral hemos creado un comité de género que ha venido revisando nuestras políticas a fin de verificar que no se generen desventajas. Prácticas como incorporar, al menos, una mujer en las ternas finales de los procesos de selección son fundamentales. Además, la flexibilización de horarios es quizá la política más importante en una sociedad donde la mujer que es madre todavía asume la mayoría de las responsabilidades del hogar.

​

Marlin Saavedra - Presidenta del directorio de Incasur

“Lo importante es respetar a todos”

Marlin Saavedra señala que desde hace más de 15 años la gerencia general ha sido liderada por una mujer.

Realidad, no ha sido difícil el camino. En mi organización siempre se ha valorado y respetado mucho a la mujer. Desde hace más de 15 años, la gerencia general siempre ha sido liderada por una mujer. Los cargos más importantes los tienen las mujeres. Y también tenemos maquinistas mujeres superadmirables y se desempeñan mejor que los hombres en un área que antes solo era para ellos.

Las mujeres ya estamos empoderadas, sin embargo siempre estamos trabajando para que en todas las áreas se les dé valor y respeto. Aunque en realidad eso se exige para todos: hombre o mujer. Lo más importante en nuestra organización es que todos seamos respetados y cada quien ocupe el lugar que se merece de acuerdo a sus méritos y logros. No importa el sexo.



Marina Bustamante - Dueña de Renzo Costa

“No ha dejado de existir la discriminación”

Marina Bustamante indica que en una empresa de moda como la suya, la mujer es aquella que inspira el gusto, la calidad y el detalle en cada producto.

Aún en la actualidad se siente y no ha dejado de existir la discriminación de género; sin embargo, la mujer ha logrado consolidarse y vencer los desafíos existentes por su resiliencia y fortaleza.

En nuestra organización impulsamos la igualdad de género. Tenemos el mismo porcentaje de mujeres y hombres liderando gerencias y apoyamos su desarrollo profesional para verlo reflejado en su desempeño laboral.

Parte de las acciones que la organización fomenta es lo referente a la remuneración económica equitativa, además de diversos planes de reconocimientos que se dan por buen desarrollo laboral. En una empresa como esta, que se dedica a la moda, la mujer es la que inspira el gusto, calidad y detalle con el que llegamos a nuestros consumidores.

Daniela Rodríguez Larraín - Gerenta Inmobiliario de C&J

“La confianza es lo que más empodera”

Daniela Rodríguez Larraín.señala que en su empresa se trabaja en base a la confianza.

Es cierto que cada día hay más mujeres en puestos de liderazgo, pero estamos lejos de llegar a la equidad deseada. Hay muchas mujeres capacitadas para estos puestos, pero se necesita una evaluación por resultados. Resultados que se pueden dar ofreciendo a las mujeres oportunidades para tener un balance entre su casa, ser mamá, esposa, profesional y líder. Eso es lo difícil, lograr ese balance para sentirte realizada en todo sentido.

Actualmente en C&J somos un equipo de profesionales, tanto mujeres y hombres, cada uno con mucho potencial y con responsabilidades bastante claras. Trabajamos siempre en base a la confianza, que para mí es lo que más empodera y por eso logramos excelentes resultados como equipo.

Giovanna Cortez - Gerenta general de Microsoft Perú

“La innovación se fomenta con inclusión”

Giovanna Cortez. manifiesta que en Microsoft encontró un compromiso con la diversidad.

Estudié ingeniería industrial, una carrera en donde la mayoría de compañeros eran varones. Sin embargo, gracias a mi propia convicción y a que desde casa siempre me inculcaron que podía cumplir mis metas, logré un desempeño exitoso. En mis primeras prácticas encontré que solo nos dejaban ir en falda y estaba prohibido acceder a las áreas de proceso productivo. Pese a ello, seguí avanzando y pasé por muchas empresas tecnológicas, donde siempre tuve experiencias positivas, porque no se hacía distinción alguna por ser mujer.

En Microsoft encontré un compromiso con la diversidad. Aquí estamos convencidos de que la innovación se fomenta con inclusión. Y no solo se trata de contratar más mujeres, sino de que ellas puedan tener voz dentro de la organización.

Olga Horna - G.G. del Grupo Educativo Wiener Carrión

“El reconocimiento se da con los resultados”

Olga Horna indica que fue un verdadero reto asumir su posición por la resistencia que existe a escuchar las ideas de las mujeres.

Aunque al principio fue un verdadero reto asumir las riendas del grupo, porque existe cierta resistencia a que las ideas de las mujeres sean escuchadas, el reconocimiento suele darse cuando se producen resultados evidentes, tanto en el Ebitda, como en el clima laboral y en la consecuente calidad del servicio que brindamos: egresados con un buen nivel de formación y muy competitivos.

Debido a que valoramos la capacidad y creemos en la meritocracia, desde siempre las posiciones jerárquicas más altas en la Universidad Wiener –por ejemplo– han estado a disposición del talento bien capacitado, independientemente del género. Por eso, estoy orgullosa de decir que contamos con mujeres valiosas en puestos estratégicos y de gran poder de decisión.

Meche Correa - Presidenta de la Alianza de Diseñadores del Perú “Mi lucha fue contra la sociedad completa”

Meche Correa manifiesta que organizar la Alianza de Diseñadores de Perú no ha sido tarea fácil.

He tenido una enorme tarea: iniciar una moda con una identidad muy fuerte. Y fue esa pasión que tengo por mi trabajo y el Perú lo que hizo que luchara contra viento y marea, no solo ante los varones, sino contra la sociedad completa. Era una lucha mostrar lo bello y hermoso que teníamos, pero que la gente no quería ver. Me dije: voy a salir adelante, aunque digan lo que digan. Hoy tenemos muchos seguidores y gente que hace lo mismo que yo.

Organicé la Alianza de Diseñadores del Perú. No ha sido una tarea fácil. Son años de años trabajando tejidos con grupos de mujeres. Llego a una comunidad y busco a una líder, a través de ella voy manejando al grupo y cuando no puedo viajar las traigo a Lima. He trabajado en Cajamarca, Puno, Ayacucho, Lima y la selva.

Leonie Roca - Presidenta de AFIN

“No ha sido sencillo obtener un liderazgo”

Leonie Roca afirmó que en su empresa AFIN, se está empezando a trabajar en temas de género entre las asociadas.

No ha sido sencillo llegar a obtener un liderazgo, pero tengo que reconocer que en mi caso, lo más duro ha sido el esfuerzo significativo que supuso conciliar mi vida familiar con la laboral, en una cultura en la que el hombre no asume proporcionalmente el trabajo no remunerado. Profesionalmente asumí algunos retos, pero no fueron lo más complejo.

En la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) estamos empezando a trabajar temas de género entre las asociadas. Como en cualquier tema importante, se empieza por ponerlo sobre la mesa para iniciar acciones de medición y luego avanzar a paso acelerado en la implementación de medidas específicas que aceleren el cierre de brechas de género en las empresas.

Micaela Rizo Patrón - Gerenta general de Perú 2021

“Sentí la diferencia cuando fui mamá”

Micaela Rizo Patrón señala que no sentió una dificultad específica por temas de género en su vida laboral

Tanto en el ámbito académico como en mi vida profesional, en distintas experiencias competitivas, no sentí una dificultad específica por temas de género. Sin embargo, sí pude identificar una diferencia por ser mujer cuando fui mamá.

Desde esa perspectiva reconozco que no hubiera sido posible desarrollarme sin la ayuda de mi mamá y mi esposo. Además, están los esquemas de horarios flexibles y el foco en resultados más que en cumplir un horario. En el equipo de Perú 2021, el 70% somos mujeres. La igualdad de género es innata en nuestra cultura.

En esa línea, no hay una práctica específica para empoderarnos. Pero en otras empresas sí hay grandes diferencias. Es por eso que organizamos mesas de acción para tomar acción frente a esta problemática.

Clavel Garibay - Directora de Mercadeo de Hoteles Marriott en Perú - “Trato de ser como mis jefes fueron conmigo”



Clavel Garibay siempre se sintió apoyada por su empresa para desempeñarse exitosamente en su vida laboral.

Empecé en Marriott hace 23 años, en una posición en ventas, sin embargo, nunca perdí la fe y seguí trabajando hasta ascender a directora en México. Luego me ofrecieron venir al Perú. Me apoyaron en todo momento como madre, sin dejar de confiar en mí para posiciones de liderazgo, cada vez con mayores responsabilidades.

Hoy tengo un equipo formado, casi en un 80%, por mujeres. Trato de ser siempre como mis jefes fueron conmigo y si puedo, mejor. Trato de ser flexible con las mujeres que tienen hijos, me gusta retarlas a que sigan aprendiendo y que busquen oportunidades. Busco ubicarlas en posiciones de acuerdo a sus talentos para que sean más exitosas y juntas formemos un equipo retador y exitoso. Nunca dejas de aprender y es ahí donde todas ganamos.