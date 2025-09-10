Spencer Friedman, CEO de Culqi

Desde el 1 de septiembre de 2025, Spencer Friedman asumió oficialmente el cargo de CEO en Culqi. (Foto: Culpi).

El ejecutivo se incorporó al Grupo Credicorp asumiendo este nuevo rol desde el 1 de septiembre. Cuenta con un MBA por UCLA Anderson School of Management. Antes ha liderado Rappi para la región andina y Uber en Perú, Bolivia y Ecuador.

Ignacio Enciso, CEO de Astara

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en Astara. Ha sido director financiero global (CFO) en la empresa durante los últimos cinco años, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica.

Eduardo Takamori, CFO de Engie Energía Perú

El ejecutivo ingresó a Engie en 2001 .Es ingeniero eléctrico con especialización en energía y administración de negocios. Desde 2023 ha sido CFO y Chief Investor Relations Officer en Engie Energía Brasil.

Constanza Munizaga, gerenta de Recursos Humanos de Natura Perú

Munizaga, con más de 14 años en la compañía, ha ocupado diversas posiciones en áreas como Comercial y Recursos Humanos. Antes se desempeñó como analista de Reclutamiento y Selección en AJE , y asistente de Reclutamiento y Selección en Sodexo.

Ángela Cámara Chumbes, consejera de Echecopar

Cámara Chumbes es experta en Arbitraje y Litigios. Cuenta con experiencia en asesoría en arbitrajes nacionales e internacionales en materia civil, comercial y regulatoria.