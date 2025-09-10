Spencer Friedman, CEO de Culqi
El ejecutivo se incorporó al Grupo Credicorp asumiendo este nuevo rol desde el 1 de septiembre. Cuenta con un MBA por UCLA Anderson School of Management. Antes ha liderado Rappi para la región andina y Uber en Perú, Bolivia y Ecuador.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Ignacio Enciso, CEO de Astara
Cuenta con más de dos décadas de experiencia en Astara. Ha sido director financiero global (CFO) en la empresa durante los últimos cinco años, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica.
Eduardo Takamori, CFO de Engie Energía Perú
El ejecutivo ingresó a Engie en 2001 .Es ingeniero eléctrico con especialización en energía y administración de negocios. Desde 2023 ha sido CFO y Chief Investor Relations Officer en Engie Energía Brasil.
Constanza Munizaga, gerenta de Recursos Humanos de Natura Perú
Munizaga, con más de 14 años en la compañía, ha ocupado diversas posiciones en áreas como Comercial y Recursos Humanos. Antes se desempeñó como analista de Reclutamiento y Selección en AJE , y asistente de Reclutamiento y Selección en Sodexo.
Ángela Cámara Chumbes, consejera de Echecopar
Cámara Chumbes es experta en Arbitraje y Litigios. Cuenta con experiencia en asesoría en arbitrajes nacionales e internacionales en materia civil, comercial y regulatoria.
TE PUEDE INTERESAR
- Reforma de pensiones: afiliados menores de 40 años no podrán retirar el 95,5% de fondos para su jubilación, ¿por qué?
- Explosión nikkei: Kyoto conquista Surco, Lima norte y proyecta nuevo local en uno de los distritos más grandes de la capital
- ‘Millennials’ y ‘Centennials’ redefinen las reglas del trabajo: menos jerarquía, más equilibrio, ¿son más cautos para asumir cargos?
Contenido sugerido
Contenido GEC