El nuevo gerente comercial posee más de 20 años de trayectoria en los sectores de publicidad y plataformas digitales en Latinoamérica y España. Foto: composición GEC
El nuevo gerente comercial posee más de 20 años de trayectoria en los sectores de publicidad y plataformas digitales en Latinoamérica y España. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Grupo El Comercio oficializó la designación de Alfredo Kindelán Cuéllar como el nuevo Gerente Comercial de la Empresa Editora. Este nuevo reto empezará a partir del 1 de agosto de 2026, un año después de haber ejercido el cargo de subgerente comercial digital dentro de la compañía.

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