El Grupo El Comercio oficializó la designación de Alfredo Kindelán Cuéllar como el nuevo Gerente Comercial de la Empresa Editora. Este nuevo reto empezará a partir del 1 de agosto de 2026, un año después de haber ejercido el cargo de subgerente comercial digital dentro de la compañía.

Alfredo Kindelán Cuéllar ejerció por año el cargo de subgerente comercial digital dentro de la compañía. Foto: El Comercio

Como parte de sus funciones, Kindelán Cuéllar se encargará del diseño y la conducción de la estrategia comercial de la empresa. El crecimiento de las operaciones, la gestión de alianzas estratégicas, la expansión en el mercado y la dirección de los equipos comerciales de la organización, será su nuevo reto.

El nuevo gerente comercial posee más de 20 años de trayectoria en los sectores de publicidad y plataformas digitales en Latinoamérica y España , donde ha encabezado procesos de apertura, expansión y consolidación de operaciones comerciales para firmas multinacionales.

Este 2025 se celebra el aniversario 186 del diario El Comercio. (Foto: Karen Zárate) / KAREN ZARATE

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en cargos directivos, entre los que destacan VP Business Development en Adsmovil, director de Business Development y asesor para Latam en Sunmedia, CEO en Smartclip para España y Latam, y CEO para la Región Andina y México en Netsonic TV. Asimismo, ocupó posiciones comerciales estratégicas en compañías como Fox International Channels, El Economista y Grupo Prisa.