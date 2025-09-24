Macri, expresidente de Argentina: “Lo que más necesita un líder de sus colaboradores (ministros) es que tengan la capacidad de decir: ¡No!”

“Lo que más necesita un líder de sus colaboradores (ministros) es que tengan la capacidad de decir la palabra mágica: ¡No!”.

Para el expresidente de Argentina y exdirigente deportivo, Mauricio Macri, el mayor reto de un líder consiste en rodearse de gente digna, con personalidad e ‘independencia de criterio’ porque “siempre, durante el ejercicio del poder, hay un momento en que se nubla todo”.

De allí, la importancia de “armar un círculo íntimo” con personas capacitadas e íntegras, manifestó el político durante su esperada charla magistral en Perumin 37.

Esta fue una de las muchas recomendaciones que Macri compartió, durante espacio de hora y media, con cientos de empresarios mineros hoy por la mañana.

A ellos se dirigió, especialmente, cuando instó al empresariado peruano a tomar parte en “el desafío de fortalecer la democracia” y luchar contra el gran enemigo de esta: el populismo.

“Ustedes tienen recursos (…) tienen una estrategia para conseguir la licencia social y para explicar que su producto no contamina. Tienen que usar esa capacidad”, señaló.

En ese sentido, el político argentino instó a los empresarios peruanos a destacar el valor del emprendedurismo y la potencia de la realización personal.

Por eso, dijo, “formen desde el sector privado los dirigentes que quieren que vayan al Congreso de la República, pongan profesionales que ya han trabajado en el sector privado y que entiendan lo que significa armar una organización y que, si cierra una empresa, esa empresa no reabre, esa empresa se murió”, manifestó.

A su entender, un líder, un país no puede lidiar con “gente que siga allí (en el Estado) sin entender eso”.

Por el contrario, recomendó poner en lugares clave a personas que entiendan “lo que cuesta generar riqueza”.

CONTRA EL POPULISMO

Del mismo modo, Macri recomendó a quien quiera ser presidente de la Nación a “conducir (se) con la verdad” porque, cuando uno tiene poder, “empieza a hacer algo que es muy humano, que es manipular”.

“Si vos querés ser un buen líder de equipo y que este te responda, tu equipo tiene que confiar”, indicó.

En resumen, el político y empresario destacó tres virtudes que deben tener todos los líderes: ser resiliente, predicar con la verdad y liderar con el ejemplo y ser justo en la administración de premios y castigos.

Macri terminó apremiando al empresariado y a la ciudadanía a defender la institucionalidad y estar alertas contra el populismo porque, si bien la economía peruana crece sistemáticamente a pesar de que muchos presidentes terminan en prisión, siempre llega un momento en que la cuerda se rompe.

“Nada – resaltó - funciona si la institución no está por encima de las personas”.