Este miércoles, Petro-Perú anunció una reestructuración en su alta dirección, renovando la presidencia e incorporando a un nuevo miembro al Directorio en calidad de independiente.
De ese modo, la compañía formalizó las renuncias de Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos, quien deja el cargo de Presidente del Directorio, y de Miguel Alberto Flores Bahamonde, quien se desempeñaba como director.
CONOCE MÁS: Petro-Perú endurecería política de reducción de personal: Despediría a 1.600 trabajadores de forma directa
En su reemplazo, se designó a Roger Arévalo Ramírez como nuevo director y presidente del Directorio a partir del 26 de marzo. Mientras que Richard Abel Almerco Soto fue incorporado como director independiente a partir de la misma fecha.
Con estas modificaciones, el Directorio queda conformado por Roger Arévalo Ramírez (Presidente), Richard Almerco Soto, Luis Alberto Camino Quinde, Julio César De la Rocha Corzo, Néstor Herrera Guerrero, Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto.
MÁS INFORMACIÓN: Petro-Perú: Plan de promoción se implementaría entre marzo y abril
La notificación fue refrendada por Enrique Manuel Salgado Ponce de León, representante bursátil de la empresa.