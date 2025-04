La pasión de Mauricio Castro, gerente general de Simétrica Almacenes, es el surfing y la lectura. Su lugar favorito para relajarse es la playa y su gran inspiración es Space X, porque “sueñan en grande y rompen paradigmas”.

Castro responde el Ping Pong de esta semana.

— ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 5:00 a.m. para ir a la playa a correr tabla. Tuve que dejarlo temporalmente, pero espero retomarlo muy pronto.

— ¿Qué libro está leyendo?

’Las ciudades de la Edad Media‘, de Henry Pirenne. Muy interesante descripción de la sociedad y las ciudades.

— ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi teléfono y mi computadora.

— ¿Cuál es la última película que ha visto?

Cónclave.

— ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Whatsapp, YouTube, Spotify, ChatGPT y Claude.

— ¿Netflix, Amazon, Max, Apple, Disney?

Cualquiera en donde haya una buena serie.

— ¿El auto de sus sueños?

Ninguno, soy práctico en ese sentido. Me gusta el mío, un Mazda 6.

— ¿Destino favorito en vacaciones?

La playa.

— ¿Qué deporte practica?

Me encanta el surf.

— ¿Cocktail o trago favorito?

Whisky en las rocas.

— ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Cualquier lugar con playa. Nada como el mar para relajarse .

— Descríbase en 3 palabras

Leal, apasionado, alegre.

— Una frase que lo/la defina.

“Los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro”. Significa que uno debe buscar la superación constante. Siempre debe mirar cómo mejorar en lo que hace.

— ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Space X. Sueñan en grande y rompen paradigmas.

— ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Aunque no es de mi rubro, me encantaría cenar con Elon Musk, pero le pediría no hablar de política.

— ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Aprendo diariamente de todos mis jefes, pero el que más influyó en mi vida profesional fue el primero que tuve, en GML. Le debo mucho.

— ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre me dio uno importante: mirar el trabajo como un medio y no como un fin. Con esto quería decirme que debo ver el trabajo como una herramienta para lograr mis objetivos más elevados.

— ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna. He aprendido tanto de mis errores como de mis aciertos. Todo deja enseñanzas valiosas.

— ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Al finalizar, y cuando ya he evaluado a la persona, siempre pregunto : “Si yo te describiera con detalles el día a día y las perspectivas a futuro de este puesto. ¿Que tendría que haber dicho para que no aceptes la oferta?”.

— ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi esposa y mi hija.

— ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su ingenio, su talento para encontrar soluciones creativas.

— ¿Y su principal defecto?

A veces hacen mal uso de ese ingenio, y creo que nos falta mucha cultura cívica.