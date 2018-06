Resemin: Las 3 estrategias empresariales de James Valenzuela

En la última edición del CEO Leadership Forums, James Valenzuela, CEO de Resemin Group mencionó tres estrategias que suele utilizar y le dan muy buenos resultados.

En primer lugar, señala que aprovechar las crisis ha sido fundamental en su vida empresarial y en la internacionalización de su compañía.

​"En el año 1989, fundé Resemin y, en el 2002, me internacionalicé. Ambos momentos eran periodos de crisis", señaló Valenzuela.

"En el primero, sobreviviendo al APRA y, en el 2002, a los bajos precios de los metales", explicó.

Como prueba de ello, James Valenzuela indica que su grupo de empresas, actualmente, se encuentran en siete países: Zambia, Congo, India, Argentina, México, Bolivia y Perú.

En segundo lugar, aprovechar las oportunidades y no tener miedo a los negocios colaterales.

"Cuando me internacionalicé, lo hice vendiendo máquinas para hacer túneles, pero se me presentó la oportunidad de dar el servicio de construcción de túneles y no lo dudé ni un minuto", comentó.

Para James Valenzuela, esa decisión le permitió extender su visión y alcance de los negocios.

Por último, otra estrategia que le ha dado buenos resultados es hacer planes para tres años, sobre todo, en cuanto al desarrollo de nuevas máquinas e incorporación de nuevas tecnologías.