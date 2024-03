- Desde el sector privado, ¿a qué puntos se buscaba llegar en la reunión con la presidenta Boluarte?

Lo primero es que no veíamos una estrategia y un líder visible en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que tendría que ser la presidenta. Cuando el país está en una guerra, quien dirige toda la estrategia es la más alta autoridad que debería tener la capacidad de alinear y de articular a todas las entidades del Estado. Tiene que haber una estrategia articulada y eso es lo que está fallando. Uno de los temas que nosotros creemos que es fundamental es el de las plataformas de flagrancia, que ya fueron presentadas por la anterior presidenta del Poder Judicial y que van a significar un ahorro significativo porque en una sola plataforma va a estar juez fiscal, el médico legista y todos los operadores de justicia. Todos estarán en un solo lugar y lo que antes demoraba un año y medio ahora podría resolverse en dos meses, máximo. También hablamos de la mejora de la infraestructura y de presentar proyectos de obras por impuestos. Se van a necesitar cárceles. Ellos dijeron que ya había un proyecto y que podrían hacerse más comisarías. Si todo esto está aislado y solamente vamos a hacer comisarías mientras que, por otro lado, derogamos las leyes y las herramientas jurídicas que nos permiten una lucha eficiente contra el crimen organizado, lo que vemos es que no hay una estrategia ni un líder capaz de articular a todo el Estado en una lucha contra la inseguridad que tiene que ser frontal.

- ¿Qué respondió la presidenta?

La presidenta nos escuchó e hizo preguntas. Estuvo también el ministro del Interior, el de Energía y Minas, el de Producción, el de Defensa y el de Economía. Se detalló el famoso Plan Perú Seguro y ahí mismo nos pidió que le entregáramos las propuestas a su equipo. [La presidenta] nos dijo que a ella le parecía fundamental, que iba a crear una comisión o incorporarnos al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Dijo que ella iba a tomar el liderazgo.

- El mencionarlo es un gesto, pero ese liderazgo requiere fortalezas y acciones firmes. ¿Qué espera el sector privado que suceda en el mediano plazo?

Que el esfuerzo de estas reuniones sea para que el Plan Perú Seguro funcione. Que se incluyan las ideas que tiene el sector privado, pero también deben estar sentados en la mesa el Poder Judicial y sobre todo el Congreso, que es desde donde se viene erosionando esta lucha. Nosotros le decíamos a la presidenta ‘nuestro enemigo tiene una estrategia, nuestro enemigo llega a lugares a los que nosotros no estamos llegando, nuestro enemigo deroga leyes, nuestro enemigo cambia jueces, ¿qué estamos haciendo nosotros?’ Entonces un poco la idea es esa, empezar estas reuniones para con todo lo que está sobre la mesa, se arme una estrategia que funcione.

- ¿Cuál es su diagnóstico de esta falta de liderazgo y articulación?

No hay liderazgo porque estamos ante un gobierno débil. Tiene una precaria alianza con el Congreso, pero el Congreso tiene su propia agenda, que no busca necesariamente el beneficio del país; y no apoya las iniciativas que toma el Ejecutivo. Estamos viviendo en un país donde existe una crisis política. Todo el tiempo estamos haciendo malabares para mantener las cosas, pero no hay estabilidad en el país. La crisis política es notoria y está afectando temas tan importantes como la seguridad y la economía. No hemos podido reiniciar una reactivación económica como se esperaba. Entonces todo sigue pendiente.

- Ha dicho que la recuperación no se está dando como se esperaba. ¿Hace falta un plan promotor de largo plazo?

Hemos hablado hace tiempo y hemos pedido que los proyectos mineros más importantes sean reactivados, porque nosotros no necesitamos que entre un poquito de plata a la economía, necesitamos que entren flujos importantes que te los da la minería y la construcción. Ese tipo de temas no están caminando. Tampoco podemos ser mezquinos con ProInversión. José Salardi está haciendo un excelente trabajo para presentar los proyectos, pero eso no basta. ¿Y sabes por qué no basta? Porque no hay confianza. Y el imán más irresistible de la inversión es la confianza. Y la confianza no se da porque vivimos en una perpetua inestabilidad política.

- El concesionario del puerto de Chancay hoy enfrenta una demanda para revertir una exclusividad de operación que se le concedió hace tres años. ¿Sienta un precedente para la inversión?

Lo primero es que cuando hay inestabilidad política, uno de los pilares fundamentales de la inversión, que es la seguridad jurídica, falla. Justamente porque los funcionarios no son funcionarios de carrera que tienen como visión el Perú, sino son personas que entran y salen con los nuevos gobiernos. No hay una estructura, una mirada a futuro. Cambiar eso es una pésima señal para los inversionistas. El puerto de Chancay sin duda va a significar un motor importantísimo para el desarrollo económico de toda la zona.

- Y aprovechando la visibilidad y el impacto positivo del megapuerto, ¿qué proyectos deberíamos estar, como país, promoviendo más allá de Chancay?

El Perú no puede desperdiciar la oportunidad de que este desarrollo deje beneficios para el país, para eso debe haber un plan. Sin duda hay que invertir en el tema de conectividad y carreteras para que esto sea posible y la mercadería pueda fluir como todo el mundo está esperando que fluya.

- En el marco de la APEC, ¿qué oportunidades de cooperación con los países se explorarán?

Hace dos semanas estuvo aquí el grupo de digitalización con unas reuniones de alto nivel. Sobretodo para el Perú es súper importante el tema de cooperación con los países más desarrollados. Yo creo que va a ser importante y una gran oportunidad para que Perú pueda demostrar que es un país viable, que es un país con fortaleza macroeconómica y que hay muchos proyectos en los que invertir. Esperemos que cuando vengan estas grandes delegaciones empresariales de Asia y de los países que conforman el APEC, ya esté más avanzado este proyecto.

- La próxima semana se presenta el gabinete de Adrianzén por el voto de investidura. ¿Ve usted oportunidad para un nuevo rumbo en la agenda del Gobierno?

Quisiéramos ver que nos presenten propuestas concretas. Por ejemplo, que el señor Rómulo Mucho, que es un ministro que trae un muy buen cartel, nos diga ‘estos son los proyectos mineros que yo personalmente voy a impulsar’. Me encantaría escuchar un Gobierno que presente proyectos claros y responsabilidades claras, que se presente ya un poco más articulado. En materia económica también esperamos algunas nuevas ideas.

- Mencionó solo al ministro Mucho. ¿Preocupa que no se haya refrescado algunas otras carteras del gabinete?

Yo creo que no es un tema de perfiles, es un tema de estrategia. Lo que pasa también es que las instituciones, los ministerios están siendo tomados y rebasados con gente que no reúne los perfiles y esto empezó a pasar en la época del señor Castillo. Yo creo que la escobita que debimos sacar para barrer todo eso no barría tan bien. Todavía siguen habiendo funcionarios ineficientes.

- La Fiscalía ha cuestionado que la presidenta Boluarte no haya colaborado con la investigación sobre los relojes Rolex. ¿Cuánto afecta esto a la situación actual del Gobierno?

Esto es parte del ruido político y de la profunda crisis política que existe en el país. Y creo que nosotros como la Cámara de Comercio no podemos distraernos en esos temas, sino tenemos que seguir impulsando lo que es importante: la reforma política. Yo creo que nos estamos perdiendo en la coyuntura del día a día y estamos dejando de ver lo importante. Las instituciones públicas y privadas tenemos que centrarnos en esto.

- Hablamos de una investigación a la mandataria de un país.

Lo que tiene que haber es transparencia. La presidenta ha dicho que va a presentarse ante las autoridades y creo que tiene que hacerlo. Y las autoridades tienen que conocer de este tema y actuar como corresponde, de acuerdo a ley. No hay excepciones cuando de integridad se trata.

- Su periodo frente a la Cámara de Comercio de Lima terminará este 18 de abril. ¿Cuáles son los resultados de su gestión?

Cuando tomamos el encargo de la Cámara de Comercio, lo que teníamos claro es que no íbamos a hacer lo mismo, porque si no íbamos a tener los mismos resultados. Pensábamos que era el momento de hacer un cambio y de innovar el liderazgo empresarial. Por eso presentamos una agenda de desarrollo y decidimos entrar a política. Pero a través de la presentación de propuestas de políticas públicas tuvimos temas fundamentales. El fortalecimiento de la democracia, fue el primero. Nuestro segundo pilar fue el fortalecimiento del libre mercado. Y ahí el tema fundamental es el capítulo económico de la Constitución, que ha sido sin duda la herramienta más importante que tuvimos para el crecimiento que hemos tenido.