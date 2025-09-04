SBS trabaja en iniciativa para el fortalecimiento de las Cajas Municipales, ¿en qué consiste?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que buscará aplicar modificaciones a favor de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Sergio Espinosa, superintendente del regulador, indicó que esta iniciativa hoy está en manos de la Federación Peruana de Cajas Municipales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Es un proyecto que hemos presentado a la Federación de Cajas para que ellos opinen y en la medida de lo posible tener una visión conjunta. Que sea la federación y la SBS quienes llevan adelante la propuesta”, indica.

Si bien no profundizó en los detalles, adelantó dos puntos que están buscando promover a través de la iniciativa. “No hemos terminado la discusión, pero tiene que ver con dar facilidades para la entrada de socios estratégicos a las Cajas Municipales y también corregir algunos temas que pueden haber en cuanto al nombramiento de directores. No creemos que lo planteado por el Congreso sea la vía adecuada”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Como se recuerda, el Congreso aprobó en primera votación en mayo el dictamen que modifica la Ley 30607, norma que fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales.

Lo que se plantea es que el directorio de las Cajas Municipales esté conformado por siete integrantes, incluyendo a representantes de pequeños comerciantes propuesto por la Confederación Nacional de Comerciantes. Además, también se permitiría el ingreso de exfuncionarios públicos con experiencia en áreas presupuestales, económicas y financieras.

Para la SBS, este cambio implicaría efectos adversos para la gobernanza de las cajas. “Yo creo que es un sistema que hay que cuidarlo. Y cualquier cambio que se haga en su marco normativo tiene que ser estudiado y reflexionado, debatido. No se puede hacer de la noche a la mañana sin tener el adecuado debate“, aseveró.