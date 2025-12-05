Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
SGS Perú y su enfoque en el sector minero “Tenemos mucha tecnología en Chile que queremos traer al Perú”
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

SGS Perú ingresa a la ingeniería de plantas metalúrgicas y a la consultoría ambiental. Esto último a raíz de la reciente adquisición de Walsh Perú. “Nuestra idea es ofrecer un paquete más robusto de servicios”, señala Joaquín Aramburú, director gerente de SGS Perú y Ecuador, en esta entrevista.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC