SGS Perú y su enfoque en el sector minero “Tenemos mucha tecnología en Chile que queremos traer al Perú”

-¿Cuáles son los sectores económicos más importantes para SGS?

Nosotros somos una empresa multisectorial. Estamos presentes en todos los sectores económicos del país, pero la minería es uno de los más importantes porque enfocamos nuestros servicios en el proceso minero, pero también hacemos monitoreos ambientales, sociales y de sostenibilidad. Es un paquete completo porque no solamente les ofrecemos nuestra área de minerales sino todos los negocios que tenemos alrededor.

-¿Están presentes en todo el proceso de la minería? ¿Es así?

Participamos en toda la cadena productiva de la minería, desde la exploración hasta el cierre de una mina. Contamos con varios laboratorios en las unidades mineras, aparte de nuestros laboratorios principales en el Callao, Cajamarca y Arequipa.

-¿SGS adquirió recientemente una empresa de servicios ambientales en el Perú?

Así es. Adquirimos Walsh Perú SA.

-¿Cuál es el objetivo de esa adquisición?

Walsh es una de las consultoras ambientales más grandes que hay en el país, con más de 40 años de experiencia. Nuestra idea es ofrecer un paquete más robusto de servicios. Normalmente, las consultoras contratan laboratorios, como el de SGS, para validar los estudios qué realizan. En este caso, nosotros nos hemos integrado, de tal manera que Walsh y SGS pueden ir con una propuesta más competitiva para el sector.

-¿Ambos se complementan?

Nos complementamos mucho porque nosotros desarrollamos la parte analítica y ellos la de consultoría. Es un ‘match’ perfecto.

-¿En qué proyectos mineros participa actualmente SGS?

Trabajamos con todas las principales minas y proyectos del país, como Las Bambas, Antapaccay, Cerro verde, Quellaveco y Constancia. Te diría que estamos en todos los proyectos mineros del Perú, tanto grandes, como medianos y junior. En todos ellos tenemos una participación como socios estratégicos.

-Y en minería de hierro. Entiendo que hay un dinamismo muy grande en el sur del Perú.

También. Nosotros somos los principales proveedores de servicios analíticos para el sector hierro. Tenemos el mayor porcentaje de participación y somos socios estratégicos críticos para ellos, porque trabajamos toda la parte de calidad.

-¿SGS está brindando nuevos servicios? ¿Cuáles son?

Ahora estamos entrando a la ingeniería de procesos productivos para lograr mayores eficiencias en las plantas metalúrgicas. Para esto trabajamos muy de la mano con nuestro equipo en Chile, el cual tiene un ‘know how’ específico en esa área. El tema del proceso productivo se vuelve cada vez más importante porque tiene que ser más eficiente a fin de generar una mayor ley de mineral. Nosotros tenemos mucha tecnología en Chile, que queremos traer al Perú.

-¿Han desarrollado algún proyecto de ingeniería en el Perú?

En Chile lo tenemos muy desarrollado. Acá estamos empezando. Hemos hecho unas consultorías desde el punto de vista de modelación de plantas con dos empresas mineras grandes, cuyos nombres aun no puedo mencionar.

-¿También están entrando al rubro de la consultoría?

Así es. También con Walsh, pero siempre manteniendo la independencia. Walsh va a seguir llamándose Walsh porque es una marca muy potente en el Perú. Ellos hacen todo lo que es consultoría ambiental, desde estudios de impacto ambiental hasta remediación ambiental, y nosotros vamos a complementar esa oferta con nuestra parte analítica y nuestro conocimiento de la parte técnica del sector minero.

-¿Cuánto facturaron en SGS el año pasado?

No solemos hablar de números, pero te puedo decir que este año tendremos un crecimiento de dos dígitos. Y puedo mencionar que estamos arribade los US$100 millones al año.

-¿Tienen un objetivo de largo o mediano plazo?

Tenemos un plan específico para cada sector económico del país, el cual se soporta en nuestro programa Impact Now, que es el programa de sostenibilidad que aplicamos en todo el mundo y que vamos customizando de acuerdo a cada país.

-¿Cuál es la meta en el caso específico del Perú?

Nuestra idea es crecer a doble dígito de acá hasta el 2027. Lo hemos cumplido desde el año 2023 hasta el 2025 y lo vamos a repetir este año. La idea es seguir con este empuje hasta el 2027.

-¿Tienen algún proyecto en específico que estén desarrollando?

Estamos impulsando mucho el sector metalúrgico, trayendo nueva tecnología desde Chile para incorporar un laboratorio más avanzado. También estamos trabajando el tema de la sostenibilidad para el sector minero, la economía circular, la huella de carbono y la consultoría.