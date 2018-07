Xertica: ¿Por qué no es suficiente la transformación digital?

En la más reciente edición del CEO Leadership Forums, Luis Arbulú, fundador y vicepresidente en Xertica Labs, habló de la importancia de de ir más allá de la transformación digital y adentrarse en la gestión del cambio en la empresa.

Arbulú resaltó que el acompañamiento de las empresas en la implementación de las tecnologías resultará clave en el impacto en el cliente.

"Si no haces un seguimiento, si no se hace una gestión del cambio constante, la transformación no va a suceder. Vas a cambiar de tecnologías, pero los comportamientos van a ser iguales", explicó.

En ese sentido, Xertica Labs hace un acompañamiento de semanas o hasta meses en la implementación de la tecnología en sus clientes en América Latina. Ello consiste en entrenamientos y dinámicas para ayudarlos a transformar cómo trabajan y mejorar sus procesos.

"Al final de día, nosotros lo que vendemos es tecnología, pero tenemos que acompañar a la persona", señaló.